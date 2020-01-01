توكنوميكس Alan the Alien (ALAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alan the Alien (ALAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alan the Alien (ALAN) Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations. الموقع الرسمي: https://alanthealien.com/ الوثيقة البيضاء: https://alanthealien.com/ اشتر ALAN الآن!

توكنوميكس Alan the Alien (ALAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alan the Alien (ALAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 41.53K $ 41.53K $ 41.53K إجمالي العرض: $ 43.35B $ 43.35B $ 43.35B العرض المتداول: $ 43.35B $ 43.35B $ 43.35B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.53K $ 41.53K $ 41.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Alan the Alien (ALAN)

توكنوميكس Alan the Alien (ALAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alan the Alien (ALAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALAN، استكشف السعر المباشر لتوكن ALAN!

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