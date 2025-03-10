سعر AIVeronica by Virtuals (AIV)
سعر AIVeronica by Virtuals (AIV) المباشر لليوم هو USD 0.00256126. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.56M. يتم تحديث سعر AIV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIVeronica by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.39K
- تغيير سعر AIVeronica by Virtuals خلال اليوم هو -10.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AIVeronica by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000309780306537839 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIVeronica by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIVeronica by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIVeronica by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000309780306537839
|-10.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIVeronica by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
-10.78%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!
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