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سعر AIVeronica by Virtuals (AIV) المباشر لليوم هو USD 0.00256126 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.56M . يتم تحديث سعر AIV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIVeronica by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.39K - تغيير سعر AIVeronica by Virtuals خلال اليوم هو -10.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AIVeronica by Virtuals (AIV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIVeronica by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000309780306537839 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIVeronica by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIVeronica by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIVeronica by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000309780306537839 -10.78% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AIVeronica by Virtuals (AIV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIVeronica by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00248462$ 0.00248462 $ 0.00248462 24 ساعة مرتفع $ 0.00287104$ 0.00287104 $ 0.00287104 عالية طوال الوقت $ 0.00369848$ 0.00369848 $ 0.00369848 تغير السعر (1 ساعة) -0.93% تغير السعر (1يوم) -10.78% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AIVeronica by Virtuals (AIV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: