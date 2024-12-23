سعر AIRian (AIR)
سعر AIRian (AIR) المباشر لليوم هو USD 0.04374679. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.04M. يتم تحديث سعر AIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIRian الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.13K
- تغيير سعر AIRian خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.50M
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خلال اليوم، كان سعر AIRian مقابل USD هو $ -0.00010325973019518 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIRian مقابل USD هو $ -0.0023535116 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIRian مقابل USD هو $ -0.0120459323 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIRian مقابل USD هو $ -0.03856496993303272 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00010325973019518
|-0.23%
|30 يوم
|$ -0.0023535116
|-5.37%
|60 يوم
|$ -0.0120459323
|-27.53%
|90 يوم
|$ -0.03856496993303272
|-46.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIRian: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-0.23%
-3.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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