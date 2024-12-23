احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AIR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AIR.

سعر AIRian (AIR) المباشر لليوم هو USD 0.04374679 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.04M . يتم تحديث سعر AIR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIRian الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.13K - تغيير سعر AIRian خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.50M

أداء سعر AIRian (AIR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIRian مقابل USD هو $ -0.00010325973019518 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIRian مقابل USD هو $ -0.0023535116 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIRian مقابل USD هو $ -0.0120459323 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIRian مقابل USD هو $ -0.03856496993303272 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00010325973019518 -0.23% 30 يوم $ -0.0023535116 -5.37% 60 يوم $ -0.0120459323 -27.53% 90 يوم $ -0.03856496993303272 -46.85%

تحليل سعر AIRian (AIR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIRian: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04347218$ 0.04347218 $ 0.04347218 24 ساعة مرتفع $ 0.04440717$ 0.04440717 $ 0.04440717 عالية طوال الوقت $ 0.116475$ 0.116475 $ 0.116475 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -3.85%

معلومات سوق AIRian (AIR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: