سعر AgentHub ($DIRA)
سعر AgentHub ($DIRA) المباشر لليوم هو USD 0.00069618. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 689.57K. يتم تحديث سعر $DIRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgentHub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AgentHub خلال اليوم هو +74.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر AgentHub مقابل USD هو $ +0.00029819 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentHub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029819
|+74.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgentHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.29%
+74.92%
+102.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing.
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