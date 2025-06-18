سعر Agent Virtual Machine (AVM)
سعر Agent Virtual Machine (AVM) المباشر لليوم هو USD 0.244891. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.65M. يتم تحديث سعر AVM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agent Virtual Machine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Agent Virtual Machine خلال اليوم هو -2.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.65M
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خلال اليوم، كان سعر Agent Virtual Machine مقابل USD هو $ -0.0059932536939794 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Virtual Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Virtual Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Virtual Machine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0059932536939794
|-2.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Virtual Machine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.41%
-2.38%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.
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