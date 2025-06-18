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سعر Agent Virtual Machine (AVM) المباشر لليوم هو USD 0.244891 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.65M . يتم تحديث سعر AVM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent Virtual Machine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Agent Virtual Machine خلال اليوم هو -2.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.65M

أداء سعر Agent Virtual Machine (AVM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Virtual Machine مقابل USD هو $ -0.0059932536939794 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Virtual Machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Virtual Machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Virtual Machine مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0059932536939794 -2.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent Virtual Machine (AVM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Virtual Machine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.212102$ 0.212102 $ 0.212102 24 ساعة مرتفع $ 0.278804$ 0.278804 $ 0.278804 عالية طوال الوقت $ 0.339107$ 0.339107 $ 0.339107 تغير السعر (1 ساعة) +4.41% تغير السعر (1يوم) -2.38% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Agent Virtual Machine (AVM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: