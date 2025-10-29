معلومات سعر Agent Vilady TV (VILADY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01263039 $ 0.01263039 $ 0.01263039 24 ساعة منخفض $ 0.01325944 $ 0.01325944 $ 0.01325944 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01263039$ 0.01263039 $ 0.01263039 24 ساعة مرتفع $ 0.01325944$ 0.01325944 $ 0.01325944 عالية طوال الوقت $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 أدنى سعر $ 0.01117943$ 0.01117943 $ 0.01117943 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -2.53% تغير السعر (7 أيام) +3.02% تغير السعر (7 أيام) +3.02%

سعر Agent Vilady TV (VILADY) في الوقت الحقيقي هو $0.01276853. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VILADY بين أدنى سعر $ 0.01263039 وأعلى سعر $ 0.01325944، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVILADY على الإطلاق هو $ 0.01562303، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01117943.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VILADY -0.10% على مدار الساعة الماضية، -2.53% على مدار 24 ساعة، و +3.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Agent Vilady TV (VILADY)

القيمة السوقية $ 127.52K$ 127.52K $ 127.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 127.52K$ 127.52K $ 127.52K إمداد دورة التداول 9.99M 9.99M 9.99M إجمالي العرض 9,985,623.174956623 9,985,623.174956623 9,985,623.174956623

القيمة السوقية الحالية لـ Agent Vilady TV هي $ 127.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VILADY يبلغ 9.99M، مع إجمالي عرض 9985623.174956623. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 127.52K.