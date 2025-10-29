سعر Agent Vilady TV المباشر اليوم هو 0.01276853 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VILADY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VILADY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Agent Vilady TV المباشر اليوم هو 0.01276853 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VILADY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VILADY بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Agent Vilady TV

سعر Agent Vilady TV (VILADY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VILADY إلى USD:

$0.0127745
$0.0127745$0.0127745
-2.40%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Agent Vilady TV (VILADY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:25:18 (UTC+8)

معلومات سعر Agent Vilady TV (VILADY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01263039
$ 0.01263039$ 0.01263039
24 ساعة منخفض
$ 0.01325944
$ 0.01325944$ 0.01325944
24 ساعة مرتفع

$ 0.01263039
$ 0.01263039$ 0.01263039

$ 0.01325944
$ 0.01325944$ 0.01325944

$ 0.01562303
$ 0.01562303$ 0.01562303

$ 0.01117943
$ 0.01117943$ 0.01117943

-0.10%

-2.53%

+3.02%

+3.02%

سعر Agent Vilady TV (VILADY) في الوقت الحقيقي هو $0.01276853. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VILADY بين أدنى سعر $ 0.01263039 وأعلى سعر $ 0.01325944، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVILADY على الإطلاق هو $ 0.01562303، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01117943.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VILADY -0.10% على مدار الساعة الماضية، -2.53% على مدار 24 ساعة، و +3.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Agent Vilady TV (VILADY)

$ 127.52K
$ 127.52K$ 127.52K

--
----

$ 127.52K
$ 127.52K$ 127.52K

9.99M
9.99M 9.99M

9,985,623.174956623
9,985,623.174956623 9,985,623.174956623

القيمة السوقية الحالية لـ Agent Vilady TV هي $ 127.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VILADY يبلغ 9.99M، مع إجمالي عرض 9985623.174956623. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 127.52K.

سجل سعر Agent Vilady TV (VILADY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Vilady TV مقابل USD هو $ -0.0003317223676856 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Vilady TV مقابل USD هو $ -0.0003622112 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Vilady TV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Vilady TV مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003317223676856-2.53%
30 يوم$ -0.0003622112-2.83%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Agent Vilady TV ( VILADY )

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

المصدر Agent Vilady TV (VILADY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Agent Vilady TV (USD)

كم ستكون قيمة Agent Vilady TV (VILADY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Agent Vilady TV (VILADY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Agent Vilady TV.

تحقق الآن من توقعات سعر Agent Vilady TV!

عملة VILADY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Agent Vilady TV (VILADY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Agent Vilady TV (VILADY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VILADY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Agent Vilady TV (VILADY)

كم يساوي Agent Vilady TV (VILADY) اليوم؟
سعر VILADY المباشر في USD هو USD 0.01276853، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VILADY إلى USD الحالي؟
سعر VILADY إلى USD الحالي هو $ 0.01276853. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Agent Vilady TV ؟
القيمة السوقية لعملة VILADY هي $ 127.52K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VILADY؟
العرض المتداول لتوكن VILADY هو 9.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VILADY؟
حقق VILADY سعرًا قياسيًا قدره 0.01562303 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VILADY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01117943 VILADY.
ما هو حجم تداول VILADY؟
حجم تداول VILADY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VILADY هذا العام؟
قد يرتفع VILADY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VILADY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:25:18 (UTC+8)

