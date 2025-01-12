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سعر Aejo (AEJO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 129.86K . يتم تحديث سعر AEJO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aejo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.41K - تغيير سعر Aejo خلال اليوم هو -1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Aejo (AEJO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aejo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aejo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aejo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aejo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.66% 30 يوم $ 0 -77.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aejo (AEJO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aejo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01053355$ 0.01053355 $ 0.01053355 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -1.66% تغير السعر (7 أيام) -25.31%

معلومات سوق Aejo (AEJO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: