سعر Aegis Ai (AEGIS)
سعر Aegis Ai (AEGIS) المباشر لليوم هو USD 0.00351016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 351.02K. يتم تحديث سعر AEGIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aegis Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.98K
- تغيير سعر Aegis Ai خلال اليوم هو -1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Aegis Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aegis Ai مقابل USD هو $ -0.0007300034 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aegis Ai مقابل USD هو $ -0.0009969040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aegis Ai مقابل USD هو $ -0.002373432477491118 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.81%
|30 يوم
|$ -0.0007300034
|-20.79%
|60 يوم
|$ -0.0009969040
|-28.40%
|90 يوم
|$ -0.002373432477491118
|-40.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aegis Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-1.81%
-29.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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