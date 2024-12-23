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سعر Aegis Ai (AEGIS) المباشر لليوم هو USD 0.00351016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 351.02K . يتم تحديث سعر AEGIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aegis Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.98K - تغيير سعر Aegis Ai خلال اليوم هو -1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Aegis Ai (AEGIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aegis Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aegis Ai مقابل USD هو $ -0.0007300034 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aegis Ai مقابل USD هو $ -0.0009969040 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aegis Ai مقابل USD هو $ -0.002373432477491118 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.81% 30 يوم $ -0.0007300034 -20.79% 60 يوم $ -0.0009969040 -28.40% 90 يوم $ -0.002373432477491118 -40.33%

تحليل سعر Aegis Ai (AEGIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aegis Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00350544$ 0.00350544 $ 0.00350544 24 ساعة مرتفع $ 0.00377703$ 0.00377703 $ 0.00377703 عالية طوال الوقت $ 0.574895$ 0.574895 $ 0.574895 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.81% تغير السعر (7 أيام) -29.16%

معلومات سوق Aegis Ai (AEGIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: