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سعر Aave WETH (AWETH) المباشر لليوم هو USD 3,292.39 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave WETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.30 - تغيير سعر Aave WETH خلال اليوم هو -2.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave WETH (AWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave WETH مقابل USD هو $ -73.909451983363 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave WETH مقابل USD هو $ -108.1846430100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave WETH مقابل USD هو $ +215.2103647400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave WETH مقابل USD هو $ +557.981196441857 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -73.909451983363 -2.19% 30 يوم $ -108.1846430100 -3.28% 60 يوم $ +215.2103647400 +6.54% 90 يوم $ +557.981196441857 +20.41%

تحليل سعر Aave WETH (AWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,237.07$ 3,237.07 $ 3,237.07 24 ساعة مرتفع $ 3,375.98$ 3,375.98 $ 3,375.98 عالية طوال الوقت $ 4,858.03$ 4,858.03 $ 4,858.03 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) -2.19% تغير السعر (7 أيام) +0.49%

معلومات سوق Aave WETH (AWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: