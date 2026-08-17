سعر Aave v3 OP اليوم

السعر المباشر لمشروع Aave v3 OP (AOP) اليوم هو $ 0.083447، مع تغير بنسبة 2.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AOP الحالي إلى USD هو $ 0.083447 لكل AOP.

يحتل Aave v3 OP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 323,745، مع عرض متداول قدره 3.88M AOP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AOP بين $ 0.08262 (أدنى) و$ 0.085556 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.859426، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.082288.

على المدى القصير، تحرك AOP بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-7.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Aave v3 OP (AOP)

القيمة السوقية $ 323.75K$ 323.75K $ 323.75K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 323.75K$ 323.75K $ 323.75K إمداد دورة التداول 3.88M 3.88M 3.88M إجمالي العرض 3,879,657.412005482 3,879,657.412005482 3,879,657.412005482

القيمة السوقية الحالية لـ Aave v3 OP هي $ 323.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ AOP يبلغ 3.88M، مع إجمالي عرض 3879657.412005482. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 323.75K.