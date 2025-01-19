سعر Aave v3 cbETH (ACBETH)
سعر Aave v3 cbETH (ACBETH) المباشر لليوم هو USD 3,575.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ACBETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 cbETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 cbETH خلال اليوم هو -2.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave v3 cbETH مقابل USD هو $ -85.83930388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 cbETH مقابل USD هو $ -114.9043633780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 cbETH مقابل USD هو $ +247.1220836140 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 cbETH مقابل USD هو $ +618.36879086 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -85.83930388
|-2.34%
|30 يوم
|$ -114.9043633780
|-3.21%
|60 يوم
|$ +247.1220836140
|+6.91%
|90 يوم
|$ +618.36879086
|+20.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 cbETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.25%
-2.34%
+0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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