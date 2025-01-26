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سعر Aave Polygon WETH (AMWETH) المباشر لليوم هو USD 3,326.65 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Polygon WETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 997.53K - تغيير سعر Aave Polygon WETH خلال اليوم هو +0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Polygon WETH (AMWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon WETH مقابل USD هو $ +30.71 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon WETH مقابل USD هو $ -3.7757477500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon WETH مقابل USD هو $ +1.3928683550 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon WETH مقابل USD هو $ +832.887497062428 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +30.71 +0.93% 30 يوم $ -3.7757477500 -0.11% 60 يوم $ +1.3928683550 +0.04% 90 يوم $ +832.887497062428 +33.40%

تحليل سعر Aave Polygon WETH (AMWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,274.09$ 3,274.09 $ 3,274.09 24 ساعة مرتفع $ 3,348.85$ 3,348.85 $ 3,348.85 عالية طوال الوقت $ 4,858.03$ 4,858.03 $ 4,858.03 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +0.93% تغير السعر (7 أيام) +0.53%

معلومات سوق Aave Polygon WETH (AMWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: