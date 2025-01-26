سعر Aave Polygon WETH (AMWETH)
سعر Aave Polygon WETH (AMWETH) المباشر لليوم هو USD 3,326.65. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Polygon WETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 997.53K
- تغيير سعر Aave Polygon WETH خلال اليوم هو +0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon WETH مقابل USD هو $ +30.71 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon WETH مقابل USD هو $ -3.7757477500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon WETH مقابل USD هو $ +1.3928683550 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon WETH مقابل USD هو $ +832.887497062428 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +30.71
|+0.93%
|30 يوم
|$ -3.7757477500
|-0.11%
|60 يوم
|$ +1.3928683550
|+0.04%
|90 يوم
|$ +832.887497062428
|+33.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+0.93%
+0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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