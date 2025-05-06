MYX

مشروع MYX هي بورصة مشتقات غير مُدارة، تُتيح تداول العقود الدائمة عبر الشبكة لأي توكن تقريبًا في سوق AMM قائم. طُوّر هذا البروتوكول لخفض تكلفة رأس المال لتوفير السيولة، وإزالة العوائق الشبكية أمام المتداولين، وتبسيط تدفق التداول، بحيث تكون المشتقات المتقدمة متاحة بسهولة، تمامًا مثل عقود المبادلة الفورية.

اسم العملة المشفرةMYX

التصنيفNo.1246

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)10,21%

المعروض المتداول92 067 374

إجمالي العرض1 000 000 000

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول0.092%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.1192442282953195,2025-05-06

أدنى سعر0.06361973139704283,2025-05-22

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع MYX هي بورصة مشتقات غير مُدارة، تُتيح تداول العقود الدائمة عبر الشبكة لأي توكن تقريبًا في سوق AMM قائم. طُوّر هذا البروتوكول لخفض تكلفة رأس المال لتوفير السيولة، وإزالة العوائق الشبكية أمام المتداولين، وتبسيط تدفق التداول، بحيث تكون المشتقات المتقدمة متاحة بسهولة، تمامًا مثل عقود المبادلة الفورية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.