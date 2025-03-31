GUN

GUNZ هي منصة بلوكتشين من Layer 1، مصممة خصيصًا لألعاب AAA Web3، طورتها شركة Gunzilla Games. تدعم المنصة نظامًا بيئيًا شاملًا للألعاب بخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل من المطورين واللاعبين. صُممت GUNZ في الأصل لدعم اقتصاد قائم على المجتمع للعبة Gunzilla الرائدة، Off The Grid (OTG)، وتطورت لتصبح منصة متكاملة الميزات توفر بنية تحتية متكاملة لتقنية بلوكتشين، وهي ضرورية لتطوير الألعاب الحديثة.

اسم العملة المشفرةGUN

التصنيفNo.631

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1,67%

المعروض المتداول787.833.333

إجمالي العرض10.000.000.000

إجمالي العرض10.000.000.000

معدل التداول0.0787%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.11519365257037809,2025-03-31

أدنى سعر0.04052780014120506,2025-04-04

البلوكتشين العامGUNZ

مقدمةGUNZ هي منصة بلوكتشين من Layer 1، مصممة خصيصًا لألعاب AAA Web3، طورتها شركة Gunzilla Games. تدعم المنصة نظامًا بيئيًا شاملًا للألعاب بخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل من المطورين واللاعبين. صُممت GUNZ في الأصل لدعم اقتصاد قائم على المجتمع للعبة Gunzilla الرائدة، Off The Grid (OTG)، وتطورت لتصبح منصة متكاملة الميزات توفر بنية تحتية متكاملة لتقنية بلوكتشين، وهي ضرورية لتطوير الألعاب الحديثة.

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