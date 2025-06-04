ما هي الأسواق المالية؟
تُعتبر الأسواق المالية منصات يقوم فيها المشترون والبائعون بتداول الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعملات والسلع.
Grassito السعر(GRASSITO)
السعر الحالي لـ Grassito (GRASSITO) اليوم هو 0.0000003629 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من GRASSITO إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Grassito:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56.56K USD
- تغير سعر Grassito خلال اليوم هو -11.11%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار Grassito لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000000045357
|-11.11%
|30 يوم
|$ -0.0000012451
|-77.44%
|60 يوم
|$ -0.0000026371
|-87.91%
|90 يوم
|$ -0.0000026371
|-87.91%
سجل اليوم GRASSITO تغيرًا $ -0.000000045357 (-11.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر Grassito لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000012451 (-77.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر Grassito لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GRASSITO تغييرًا في $ -0.0000026371 (-87.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر Grassito لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000026371 (-87.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Grassito: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
-1.55%
-11.11%
-15.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GRASSITO هي عملة ميم يقودها TOM، وهي شخصية معروفة في نظام سولانا البيئي (المؤسس المشارك لـ BONK ومؤسس GraphiteProto)، مع صورة ضفدع العشب الفريدة وتأثير المؤسس كنقاط بيع أساسية.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Grassito، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ GRASSITO؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارGrassito.
يوفر تتبع مسار سعر GRASSITO معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ GRASSITO. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Grassito.
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|1 GRASSITO إلى VND
₫0.0095497135
|1 GRASSITO إلى AUD
A$0.000000555237
|1 GRASSITO إلى GBP
￡0.000000264917
|1 GRASSITO إلى EUR
€0.000000315723
|1 GRASSITO إلى USD
$0.0000003629
|1 GRASSITO إلى MYR
RM0.000001538696
|1 GRASSITO إلى TRY
₺0.000014196648
|1 GRASSITO إلى JPY
¥0.000051974538
|1 GRASSITO إلى RUB
₽0.000028759825
|1 GRASSITO إلى INR
₹0.000031151336
|1 GRASSITO إلى IDR
Rp0.005949179376
|1 GRASSITO إلى KRW
₩0.000495764948
|1 GRASSITO إلى PHP
₱0.000020231675
|1 GRASSITO إلى EGP
￡E.0.000018003469
|1 GRASSITO إلى BRL
R$0.000002039498
|1 GRASSITO إلى CAD
C$0.000000493544
|1 GRASSITO إلى BDT
৳0.000044324606
|1 GRASSITO إلى NGN
₦0.000573298533
|1 GRASSITO إلى UAH
₴0.000015034947
|1 GRASSITO إلى VES
Bs0.0000348384
|1 GRASSITO إلى PKR
Rs0.0001023378
|1 GRASSITO إلى KZT
₸0.00018515158
|1 GRASSITO إلى THB
฿0.000011841427
|1 GRASSITO إلى TWD
NT$0.000010872484
|1 GRASSITO إلى AED
د.إ0.000001331843
|1 GRASSITO إلى CHF
Fr0.000000297578
|1 GRASSITO إلى HKD
HK$0.000002845136
|1 GRASSITO إلى MAD
.د.م0.000003335051
|1 GRASSITO إلى MXN
$0.000006956793
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Grassito، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
تُعتبر الأسواق المالية منصات يقوم فيها المشترون والبائعون بتداول الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعملات والسلع.
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