توكنوميكس Biometric Financial (BIOFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Biometric Financial (BIOFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Biometric Financial (BIOFI) The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. الموقع الرسمي: https://biometricfinancial.org/home/ الوثيقة البيضاء: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 اشتر BIOFI الآن!

توكنوميكس Biometric Financial (BIOFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Biometric Financial (BIOFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 692.84K $ 692.84K $ 692.84K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 السعر الحالي: $ 0.000177 $ 0.000177 $ 0.000177 معرفة المزيد عن سعر Biometric Financial (BIOFI)

توكنوميكس Biometric Financial (BIOFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Biometric Financial (BIOFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIOFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIOFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIOFI، استكشف السعر المباشر لتوكن BIOFI!

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