سعر 99 Bitcoins (99BTC)
سعر 99 Bitcoins (99BTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.24M. يتم تحديث سعر 99BTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 99 Bitcoins الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.32K
- تغيير سعر 99 Bitcoins خلال اليوم هو -2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.00B
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خلال اليوم، كان سعر 99 Bitcoins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 99 Bitcoins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 99 Bitcoins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 99 Bitcoins مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.55%
|30 يوم
|$ 0
|-29.19%
|60 يوم
|$ 0
|-63.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 99 Bitcoins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.27%
-2.55%
-4.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.
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