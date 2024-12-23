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سعر 3SPACE ART (PACE) المباشر لليوم هو USD 0.02704407 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M . يتم تحديث سعر PACE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 3SPACE ART الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.32K - تغيير سعر 3SPACE ART خلال اليوم هو -9.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.02M

أداء سعر 3SPACE ART (PACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 3SPACE ART مقابل USD هو $ -0.00273331230675615 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 3SPACE ART مقابل USD هو $ -0.0177037324 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 3SPACE ART مقابل USD هو $ -0.0187192480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 3SPACE ART مقابل USD هو $ -0.21303602296525998 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00273331230675615 -9.17% 30 يوم $ -0.0177037324 -65.46% 60 يوم $ -0.0187192480 -69.21% 90 يوم $ -0.21303602296525998 -88.73%

تحليل سعر 3SPACE ART (PACE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 3SPACE ART: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02568467$ 0.02568467 $ 0.02568467 24 ساعة مرتفع $ 0.02983154$ 0.02983154 $ 0.02983154 عالية طوال الوقت $ 0.298335$ 0.298335 $ 0.298335 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -9.17% تغير السعر (7 أيام) -23.55%

معلومات سوق 3SPACE ART (PACE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: