سعر 3EYES اليوم

السعر المباشر لمشروع 3EYES (3EYES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 3EYES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 3EYES.

يحتل 3EYES حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,949.08، مع عرض متداول قدره 943.90M 3EYES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 3EYES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 3EYES بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-8.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 3EYES (3EYES)

القيمة السوقية $ 9.95K$ 9.95K $ 9.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K إمداد دورة التداول 943.90M 943.90M 943.90M إجمالي العرض 999,885,545.937405 999,885,545.937405 999,885,545.937405

القيمة السوقية الحالية لـ 3EYES هي $ 9.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 3EYES يبلغ 943.90M، مع إجمالي عرض 999885545.937405. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.57K.