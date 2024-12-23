احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 21M مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 21M.

سعر 21Million (21M) المباشر لليوم هو USD 0.061686 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر 21M مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 21Million الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.33K - تغيير سعر 21Million خلال اليوم هو -3.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.54M

أداء سعر 21Million (21M) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 21Million مقابل USD هو $ -0.00244894160986169 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 21Million مقابل USD هو $ +0.0179218309 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 21Million مقابل USD هو $ +0.0203407240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 21Million مقابل USD هو $ +0.02316419063742535 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00244894160986169 -3.81% 30 يوم $ +0.0179218309 +29.05% 60 يوم $ +0.0203407240 +32.97% 90 يوم $ +0.02316419063742535 +60.13%

تحليل سعر 21Million (21M)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 21Million: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060774$ 0.060774 $ 0.060774 24 ساعة مرتفع $ 0.064623$ 0.064623 $ 0.064623 عالية طوال الوقت $ 0.06734$ 0.06734 $ 0.06734 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -3.81% تغير السعر (7 أيام) +13.45%

معلومات سوق 21Million (21M)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: