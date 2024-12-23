سعر 21Million (21M)
سعر 21Million (21M) المباشر لليوم هو USD 0.061686. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر 21M مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 21Million الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.33K
- تغيير سعر 21Million خلال اليوم هو -3.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.54M
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خلال اليوم، كان سعر 21Million مقابل USD هو $ -0.00244894160986169 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 21Million مقابل USD هو $ +0.0179218309 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 21Million مقابل USD هو $ +0.0203407240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 21Million مقابل USD هو $ +0.02316419063742535 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00244894160986169
|-3.81%
|30 يوم
|$ +0.0179218309
|+29.05%
|60 يوم
|$ +0.0203407240
|+32.97%
|90 يوم
|$ +0.02316419063742535
|+60.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 21Million: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-3.81%
+13.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.
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