سعر 1RUS DAO (1RUSD)
سعر 1RUS DAO (1RUSD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1RUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1RUS DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.00
- تغيير سعر 1RUS DAO خلال اليوم هو +5.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1RUS DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1RUS DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1RUS DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1RUS DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.72%
|30 يوم
|$ 0
|-6.16%
|60 يوم
|$ 0
|-11.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1RUS DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+5.72%
+3.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DAO TonMiner has released a token for community voting for project future
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