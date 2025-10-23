Thông tin giá theo USD của Wrapped XPL (WXPL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.339178 $ 0.339178 $ 0.339178 Thấp nhất 24H $ 0.389665 $ 0.389665 $ 0.389665 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.339178$ 0.339178 $ 0.339178 Cao nhất 24H $ 0.389665$ 0.389665 $ 0.389665 ATH $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Giá thấp nhất $ 0.339178$ 0.339178 $ 0.339178 Biến động giá (1 giờ) +0.34% Biến động giá (1D) -8.46% Biến động giá (7 ngày) -27.91% Biến động giá (7 ngày) -27.91%

Giá thời gian thực của Wrapped XPL (WXPL) là $0.347938. Trong 24 giờ qua, WXPL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.339178 và cao nhất là $ 0.389665, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WXPL là $ 1.69, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.339178.

Về hiệu suất ngắn hạn, WXPL đã biến động +0.34% trong 1 giờ qua, -8.46% trong 24 giờ và -27.91% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped XPL (WXPL)

Vốn hóa thị trường $ 33.07M$ 33.07M $ 33.07M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.07M$ 33.07M $ 33.07M Nguồn cung lưu thông 95.00M 95.00M 95.00M Tổng cung 94,995,559.95005381 94,995,559.95005381 94,995,559.95005381

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped XPL là $ 33.07M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WXPL là 95.00M, với tổng nguồn cung là 94995559.95005381. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.07M.