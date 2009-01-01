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Top token Hệ sinh thái Plasma theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Plasma. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.184
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99895
-0.03%
0.00%
0.00%
$ 4.06B
$ 51.87M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 2.76M
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,057.96
-0.13%
0.00%
+2.81%
$ 882.62M
$ 10.72K
7
GHO
GHO
GHO
$ 0.997971
-0.03%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.12M
8
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 443.74M
$ 411.82K
9
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.18M
$ 4.15M
10
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999307
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 174.13M
$ 196.19K
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,300.05
+0.03%
-0.00%
+6.44%
$ 117.51M
$ 3.51M
12
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.2144
-1.12%
-1.65%
-7.05%
$ 95.51M
$ 431.73
13
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
--
+0.10%
$ 56.10M
$ 1.03
14
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.99876
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 49.95M
$ 1.81K
15
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 44.61M
$ 56.11K
16
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.67M
$ 500.17
17
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.45M
--
18
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.078089
-0.97%
+0.02%
+0.85%
$ 36.85M
$ 1.09M
19
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,327.61
-0.02%
+0.00%
-0.79%
$ 33.47M
$ 1.47M
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2171
+1.08%
+7.13%
-17.32%
$ 29.40M
$ 74.60K
21
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.690966
+0.07%
+0.00%
-2.36%
$ 28.42M
$ 2.82M
22
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008654
-0.28%
+12.21%
+0.89%
$ 17.01M
$ 10.68M
23
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,906.76
-0.70%
-0.00%
+2.49%
$ 14.13M
$ 357.72K
24
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
+0.00%
+1.74%
$ 3.63M
$ 120.62K
25
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02028445
0.00%
--
-4.08%
$ 1.26M
$ 41.86
26
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
-0.03%
$ 1.23M
$ 999.68
27
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
-17.66%
$ 535.24K
$ 46.45
28
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00040508
-0.35%
+0.00%
-98.21%
$ 405.32K
$ 16.06K
29
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.067
0.00%
--
0.00%
$ 392.07K
--
30
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151531
-0.02%
--
-11.55%
$ 244.81K
$ 214.89
31
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.685E-5
+2.68%
+3.80%
-97.38%
$ 16.86K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Plasma là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Plasma đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 31 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $22.10B.
Token Hệ sinh thái Plasma nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Plasma được theo dõi trên MEXC, INX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 12.21% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Plasma trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 31 token Hệ sinh thái Plasma, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Plasma phổ biến bao gồm LINK, USDE, USDT0. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Plasma là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Plasma là khoảng $22.10B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Plasma, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.