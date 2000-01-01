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Top token Hệ sinh thái Unichain theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Unichain. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.39
+0.24%
-1.15%
-0.11%
$ 13.73B
$ 12.76K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,383.33
-0.21%
+0.00%
+2.89%
$ 8.82B
$ 1.79M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,105.26
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.216
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99895
-0.03%
0.00%
0.00%
$ 4.06B
$ 51.87M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,101.57
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.07
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,057.96
-0.13%
0.00%
+2.81%
$ 882.62M
$ 10.72K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,236.38
-0.54%
0.00%
+2.75%
$ 716.47M
$ 366.52K
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1816
+0.39%
-2.26%
-6.54%
$ 602.64M
$ 1.12M
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,911
-0.06%
+0.00%
+1.70%
$ 442.82M
$ 160.35K
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002484
+1.06%
-0.48%
-12.93%
$ 217.52M
$ 235.05B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,550
-0.32%
-0.00%
+0.69%
$ 192.78M
$ 3.30K
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.143
-0.35%
-0.35%
+1.06%
$ 142.83M
$ 1.41M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08446
-0.15%
+0.04%
+4.14%
$ 118.99M
$ 616.58K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 111.77M
$ 1.86M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,069.56
-0.82%
0.00%
+2.75%
$ 88.09M
$ 11.48K
19
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
20
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 46.50M
--
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.7911
+0.10%
+1.27%
+0.70%
$ 45.67M
$ 20.77K
22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.078089
-0.97%
+0.02%
+0.85%
$ 36.85M
$ 1.09M
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2264
+1.08%
+7.13%
-17.32%
$ 29.40M
$ 74.60K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.320005
+0.21%
+0.04%
+18.22%
$ 17.09M
$ 282.83K
25
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00860157
0.00%
--
+27.77%
$ 2.87M
$ 13.04
26
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.313404
-0.69%
+0.02%
-3.17%
$ 2.38M
$ 12.09
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998844
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 809.47K
$ 522.37K
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.004
-0.69%
+0.01%
+0.30%
$ 352.95K
$ 30.75
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
-0.87%
$ 10.51K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Unichain là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Unichain đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 29 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $124.14B.
Token Hệ sinh thái Unichain nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Unichain được theo dõi trên MEXC, EUL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 7.13% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Unichain trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 29 token Hệ sinh thái Unichain, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Unichain phổ biến bao gồm USDC, HYPE, WSTETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Unichain là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Unichain là khoảng $124.14B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Unichain, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.