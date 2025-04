Wrapped Minima (WMINIMA) là gì

Minima was founded in London in 2018. It has created an ultra-lean blockchain protocol that runs in full on a mobile or IoT device, allowing every user to run a constructing and validating node. By adopting this approach, Minima has enabled a completely decentralized network to be built, one that is scalable and inclusive, while remaining secure and resilient. Minima’s Public Presale will be for Wrapped Minima ($WMINIMA). 100% of Native Minima (1,000,000,000 $MINIMA coins) will be minted at the Token Generation Event, and 12.5% of these coins will be wrapped on the Ethereum blockchain as ERC-20 tokens (125,000,000 $WMINIMA coins), in order for Wrapped Minima to be tradable on exchanges shortly after the event.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Wrapped Minima (WMINIMA) Whitepaper Website chính thức