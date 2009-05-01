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Top token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token đảm bảo bằng tiền mã hoá. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,958.7
+0.17%
+0.31%
+1.82%
$ 1.30T
$ 3.72K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,915.36
+0.35%
+0.05%
+2.62%
$ 231.30B
$ 49.91K
3
XRP
XRP
XRP
$ 1.0308
+0.52%
-0.17%
-4.20%
$ 64.16B
$ 8.64M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.53
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
5
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,376.12
+0.06%
-0.00%
+2.64%
$ 8.80B
$ 1.66M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,974.27
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1952
+0.26%
-1.36%
+1.61%
$ 7.13B
$ 14.88M
8
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,107.67
-0.02%
-0.00%
+2.49%
$ 7.10B
$ 745.98K
9
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,966
+0.06%
0.00%
+1.89%
$ 6.29B
$ 163.05M
10
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.178
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,911.25
0.00%
-0.00%
+2.53%
$ 4.58B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 1,914.22
+0.07%
-0.00%
+2.17%
$ 4.28B
$ 234.68M
13
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.58
+0.29%
-0.85%
+2.66%
$ 3.52B
$ 39.86K
14
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
15
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 76.65
+0.13%
+0.01%
+3.74%
$ 1.74B
$ 308.29M
16
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.330348
0.00%
+0.01%
+0.43%
$ 1.38B
$ 23.06M
17
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7988
+0.29%
-1.50%
-4.99%
$ 1.35B
$ 975.73K
18
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 64,828
0.00%
0.00%
+1.19%
$ 1.14B
$ 43.53K
19
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 603.44
+1.31%
+0.00%
+2.19%
$ 1.06B
$ 334.74M
20
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 65,129
0.00%
+0.01%
+1.71%
$ 550.13M
$ 1.32K
21
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,974
+0.22%
+0.00%
+1.77%
$ 442.96M
$ 163.23K
22
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,828
-0.09%
+0.00%
+1.27%
$ 420.89M
$ 5.61K
23
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,177.14
+0.07%
-0.00%
+2.66%
$ 355.00M
$ 2.69M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,933
+0.03%
+0.00%
+1.76%
$ 304.94M
$ 15.78M
25
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00608163
+0.01%
-0.00%
-2.88%
$ 285.23M
$ 60.13
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.81
+0.11%
0.00%
+0.64%
$ 280.93M
$ 68.36K
27
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004959
+0.26%
+0.81%
-1.06%
$ 273.86M
$ 2.15B
28
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 64,948
+0.04%
0.00%
+2.15%
$ 188.35M
$ 17.42K
29
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.47
+0.15%
-0.00%
-6.10%
$ 127.51M
$ 20.19M
30
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,173.61
+0.25%
-0.00%
+2.51%
$ 107.73M
--
31
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 9.82E-6
+0.92%
+3.60%
+27.86%
$ 84.33M
--
32
TempleDAO
TempleDAO
TEMPLE
$ 2.72
0.00%
0.00%
+2.64%
$ 64.46M
$ 84.09
33
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,587
0.00%
-0.00%
+15.13%
$ 63.59M
$ 89.03
34
$ 0.03722
+0.19%
+0.11%
+1.72%
$ 44.18M
$ 10.21K
35
cETH
cETH
CETH
$ 38.43
+0.18%
-0.00%
+2.40%
$ 42.62M
--
36
eBTC
eBTC
EBTC
$ 64,948
0.00%
+0.00%
+1.87%
$ 36.02M
$ 9.89K
37
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,009.55
-0.12%
-0.00%
+1.16%
$ 35.60M
$ 347.93
38
Snowbank
Snowbank
SB
$ 219.39
-0.15%
+0.02%
-3.77%
$ 35.02M
$ 245.18
39
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.83
0.00%
-0.01%
-1.54%
$ 31.22M
$ 51.37
40
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.6
0.00%
-0.02%
-9.09%
$ 30.62M
$ 6.01M
41
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04818393
+0.02%
-0.02%
-13.13%
$ 27.65M
$ 462.92K
42
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.00680484
-1.01%
+0.03%
-0.23%
$ 25.51M
$ 7.93K
43
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.238069
+0.15%
--
+10.49%
$ 23.27M
$ 859.24
44
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 204.98
+0.11%
-0.01%
+7.96%
$ 23.19M
$ 1.20M
45
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 93.58
+0.10%
-0.01%
+8.01%
$ 21.09M
$ 2.32M
46
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50.34
+0.12%
+0.02%
+1.21%
$ 20.57M
$ 14.48K
47
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.077684
+0.23%
+0.01%
+6.42%
$ 20.05M
$ 3.17M
48
Wrapped OETH
Wrapped OETH
WOETH
$ 2,230.56
-0.05%
-0.00%
+0.98%
$ 18.96M
--
49
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.039
+0.10%
+0.01%
-3.17%
$ 18.64M
$ 22.67K
50
cWBTC
cWBTC
CWBTC
$ 1,304.89
+0.12%
0.00%
+1.83%
$ 18.50M
--

Câu hỏi thường gặp

Token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 131 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1712.43B.
Token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá được theo dõi trên MEXC, WPLS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 131 token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá phổ biến bao gồm BTC, ETH, XRP. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token đảm bảo bằng tiền mã hoá là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token đảm bảo bằng tiền mã hoá là khoảng $1712.43B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token đảm bảo bằng tiền mã hoá, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.