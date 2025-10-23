Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Thấp nhất 24H $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 Cao nhất 24H $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 ATH $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Giá thấp nhất $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +1.23% Biến động giá (7 ngày) -0.01% Biến động giá (7 ngày) -0.01%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) là $1.11. Trong 24 giờ qua, WABASUSDC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.092 và cao nhất là $ 1.13, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WABASUSDC là $ 2.18, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.011.

Về hiệu suất ngắn hạn, WABASUSDC đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +1.23% trong 24 giờ và -0.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Vốn hóa thị trường $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M Nguồn cung lưu thông 7.96M 7.96M 7.96M Tổng cung 7,955,735.914334 7,955,735.914334 7,955,735.914334

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Base USDC là $ 8.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WABASUSDC là 7.96M, với tổng nguồn cung là 7955735.914334. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.83M.