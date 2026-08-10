Giá Winternomics TV hôm nay

Giá Winternomics TV (WNTV) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00425569, biến động 3.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WNTV sang USD là $ 0.00425569 mỗi WNTV.

Winternomics TV hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,255,534, với nguồn cung lưu hành 999.99M WNTV. Trong vòng 24 giờ qua, WNTV được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00385902 (thấp) đến $ 0.00438877 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01195419, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WNTV biến động -0.51% trong giờ qua và -19.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.60K.

Thông tin thị trường Winternomics TV (WNTV)

Vốn hóa thị trường $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Khối lượng (24H) $ 11.60K$ 11.60K $ 11.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,991,374.863296 999,991,374.863296 999,991,374.863296

Vốn hoá thị trường hiện tại của Winternomics TV là $ 4.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.60K. Nguồn cung lưu hành của WNTV là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999991374.863296. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.26M.