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Top token Giải trí theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Giải trí. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2,868
+3,45%
-3,19%
+2,69%
$ 495,34M
$ 667,99K
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06705
+0,31%
+0,45%
-0,70%
$ 133,02M
$ 826,56K
3
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0,37
+0,61%
+11,38%
+22,16%
$ 95,61M
$ 17,13K
4
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0,02535
+0,52%
-1,25%
+0,88%
$ 49,84M
$ 2,07M
5
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0,03625775
+0,10%
-0,01%
+0,81%
$ 32,75M
$ 26,46K
6
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0,0010083
+0,01%
-0,14%
+0,78%
$ 30,19M
$ 63,72M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0,000564
+0,56%
-2,26%
+5,76%
$ 20,40M
$ 103,21M
8
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0,01682
+1,14%
-1,12%
-1,41%
$ 17,59M
$ 5,31M
9
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0,02044874
+0,09%
-0,09%
+83,75%
$ 16,36M
$ 122,64
10
OG
OG
OG
$ 2,7
0,00%
+0,22%
+7,03%
$ 12,69M
$ 46,76K
11
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0,001437
-0,21%
+4,72%
+12,35%
$ 11,07M
$ 45,50M
12
Aventus
Aventus
AVT
$ 0,399975
0,00%
+0,05%
+2,63%
$ 4,24M
$ 5,37K
13
Winternomics TV
Winternomics TV
WNTV
$ 0,00421206
+0,15%
+0,09%
-20,86%
$ 4,21M
$ 3,69K
14
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4,61359E-7
+0,42%
+1,60%
+0,49%
$ 4,03M
--
15
ORANGE
ORANGE
ORNG
$ 0,00372627
+1,10%
+0,00%
-0,68%
$ 3,73M
$ 908,18
16
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0,01047837
+0,27%
-0,01%
-2,30%
$ 2,93M
$ 1,19K
17
LikeCoin
LikeCoin
LIKE
$ 0,00223712
0,00%
--
+0,64%
$ 2,77M
$ 7,56
18
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0,002804
+0,25%
+1,12%
+1,52%
$ 2,25M
$ 19,49M
19
Tales X
Tales X
X
$ 0,011778
-8,08%
+131,11%
+254,54%
$ 1,74M
$ 13,80M
20
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0,00351825
-0,76%
-0,01%
+0,35%
$ 1,74M
$ 23,80K
21
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1,89
+0,53%
+0,04%
+17,39%
$ 1,69M
$ 5,20K
22
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0,00164168
+0,26%
-0,01%
-17,92%
$ 1,64M
$ 43,64
23
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0,00905722
-0,10%
-0,09%
-9,89%
$ 1,24M
$ 9,11K
24
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5,35286E-7
+0,09%
-0,50%
+1,64%
$ 1,18M
--
25
StarLink
StarLink
STARL
$ 1,1275E-7
+0,09%
-1,00%
+2,76%
$ 1,12M
--
26
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0,0013274
0,00%
+0,05%
+1,69%
$ 971,17K
$ 75,19M
27
Verasity
Verasity
VRA
$ 0,000009992
+0,62%
+9,89%
+12,30%
$ 926,69K
$ 7,14B
28
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0,01168599
+0,44%
+0,01%
+3,36%
$ 680,41K
$ 866,75
29
DEV TOMMY JINGL
DEV TOMMY JINGL
TOMMYJINGL
$ 0,00061522
+0,17%
+0,01%
-4,99%
$ 610,19K
$ 4,40
30
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0,00119149
0,00%
+0,03%
+4,59%
$ 598,44K
$ 2,24K
31
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0,0048289
+7,28%
+50,46%
+71,05%
$ 529,28K
$ 25,57M
32
Three Kingdoms
Three Kingdoms
3KDS
$ 0,00084028
+0,01%
+0,00%
+0,51%
$ 495,77K
$ 183,14
33
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0,00970185
+0,60%
+0,00%
-0,58%
$ 475,06K
$ 759,73
34
ON
ON
ONLIVE
$ 0,00025535
0,00%
+0,03%
+3,35%
$ 398,35K
$ 2,19K
35
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0,00036761
+0,37%
-0,01%
+2,18%
$ 360,73K
$ 2,41K
36
ritestream
ritestream
RITE
$ 0,00038486
0,00%
+0,22%
+48,81%
$ 331,50K
$ 331,74
37
SENSORIUM
SENSORIUM
SENSO
$ 0,004015
-0,02%
+0,33%
-2,90%
$ 281,99K
$ 9,51M
38
Will U
Will U
WILLU
$ 0,00024547
+2,64%
+0,31%
+247,05%
$ 245,48K
$ 260,39K
39
Cosplay Token
Cosplay Token
COT
$ 0,000566
+0,18%
-2,41%
-1,91%
$ 223,21K
$ 16,78M
40
MATES
MATES
MATES
$ 8,93E-6
+1,02%
-2,00%
+3,84%
$ 174,21K
--
41
Stratos
Stratos
STOS
$ 0,0043997
+0,05%
+0,01%
+0,18%
$ 170,73K
$ 30,86
42
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0,00124813
0,00%
--
-34,93%
$ 124,81K
$ 259,68
43
CrypTok
CrypTok
CRYPTOK
$ 8,577E-5
+0,45%
+12,40%
+58,04%
$ 111,55K
--
44
coinage
coinage
COINAGE
$ 0,00011113
-0,06%
-0,02%
+3,08%
$ 111,13K
$ 311,41
45
AITV
AITV
AITV
$ 0,00050955
+0,05%
--
-0,22%
$ 110,05K
$ 20,09
46
Stream SZN
Stream SZN
STRSZN
$ 0,00010126
+0,34%
+0,01%
+3,15%
$ 101,22K
$ 113,40
47
Afroman
Afroman
FRO
$ 8,495E-5
+0,45%
-0,50%
+27,25%
$ 84,88K
--
48
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1,16E-6
0,00%
+2,80%
+2,65%
$ 69,47K
--
49
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0,00057705
0,00%
--
0,00%
$ 57,70K
$ 16,56
50
harmonybot
harmonybot
CHAOS
$ 5,44513E-7
+0,23%
-1,00%
+0,62%
$ 52,08K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Giải trí là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Giải trí đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 79 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $958.10M.
Token Giải trí nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Giải trí được theo dõi trên MEXC, X đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 131.11% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Giải trí trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 79 token Giải trí, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Giải trí phổ biến bao gồm BEAT, MANA, RAVE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Giải trí là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Giải trí là khoảng $958.10M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Giải trí, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.