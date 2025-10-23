Thông tin giá theo USD của Verse World (VERSE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.127274 Cao nhất 24H $ 0.134606 ATH $ 0.910916 Giá thấp nhất $ 0.115665 Biến động giá (1 giờ) +0.46% Biến động giá (1D) -1.37% Biến động giá (7 ngày) +2.03%

Giá thời gian thực của Verse World (VERSE) là $0.129756. Trong 24 giờ qua, VERSE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.127274 và cao nhất là $ 0.134606, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VERSE là $ 0.910916, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.115665.

Về hiệu suất ngắn hạn, VERSE đã biến động +0.46% trong 1 giờ qua, -1.37% trong 24 giờ và +2.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Verse World (VERSE)

Vốn hóa thị trường $ 12.98M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 129.80M Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 999,999,758.730595

Vốn hoá thị trường hiện tại của Verse World là $ 12.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VERSE là 100.00M, với tổng nguồn cung là 999999758.730595. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 129.80M.