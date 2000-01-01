Top token Metaverse theo vốn hoá thị trường

Lĩnh vực Metaverse bao gồm các thế giới ảo nhập vai, dựa trên blockchain, nơi người dùng có thể tương tác, xây dựng và nhận lợi nhuận từ các trải nghiệm kỹ thuật số. Các loại tiền mã hoá trong danh mục này đóng vai trò là phương tiện trao đổi chính để mua đất ảo, ảnh đại diện và bất động sản kỹ thuật số. Chúng cung cấp cơ sở kinh tế cho các môi trường thực tế ảo và nền tảng xã hội phi tập trung.