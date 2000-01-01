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Top token Metaverse theo vốn hoá thị trường

Lĩnh vực Metaverse bao gồm các thế giới ảo nhập vai, dựa trên blockchain, nơi người dùng có thể tương tác, xây dựng và nhận lợi nhuận từ các trải nghiệm kỹ thuật số. Các loại tiền mã hoá trong danh mục này đóng vai trò là phương tiện trao đổi chính để mua đất ảo, ảnh đại diện và bất động sản kỹ thuật số. Chúng cung cấp cơ sở kinh tế cho các môi trường thực tế ảo và nền tảng xã hội phi tập trung.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Render
Render
RENDER
$ 1.291
-0.15%
-2.92%
-5.40%
$ 672.29M
$ 76.81K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002144
0.00%
+2.42%
+4.55%
$ 207.02M
$ 4.36B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9028
-0.32%
-1.76%
+8.79%
$ 156.64M
$ 66.69K
4
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2796
-0.14%
+1.12%
-1.13%
$ 140.45M
$ 251.34K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06666
+0.31%
+0.45%
-0.70%
$ 133.02M
$ 826.56K
6
$ 0.0414
+0.41%
-0.48%
-2.93%
$ 121.71M
$ 1.34M
7
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07597
+0.12%
+0.08%
+2.49%
$ 104.55M
$ 2.60M
8
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001925
-0.10%
+9.61%
+12.45%
$ 55.13M
$ 297.31M
9
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02522
+0.52%
-1.25%
+0.88%
$ 49.84M
$ 2.07M
10
XYO
XYO
XYO
$ 0.00296
0.00%
-3.28%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.69M
11
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007649
-0.42%
-0.93%
+0.29%
$ 32.34M
$ 7.03M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001482
+0.14%
-0.34%
+0.20%
$ 24.91M
$ 269.20M
13
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.069
+0.23%
-0.03%
+5.46%
$ 22.55M
$ 19.20K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06368
+0.36%
-0.28%
+7.00%
$ 21.66M
$ 998.86K
15
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.01641158
+0.50%
-0.00%
-0.28%
$ 16.41M
$ 214.09K
16
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.403939
+0.09%
-0.01%
-1.07%
$ 15.66M
$ 44.35K
17
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01997
+0.20%
+2.24%
+8.89%
$ 15.32M
$ 3.17M
18
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04185
-0.17%
-0.66%
+0.48%
$ 14.07M
$ 1.48M
19
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12076
+0.11%
-1.18%
+4.63%
$ 12.04M
$ 616.99K
20
ALI
ALI
ALI
$ 0.001055
-0.10%
-0.94%
+5.95%
$ 9.58M
$ 9.44M
21
Decentrawood
Decentrawood
DEOD
$ 0.019487
+0.02%
-11.82%
+11.24%
$ 9.14M
$ 7.72M
22
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.004021
-0.40%
+1.03%
+2.87%
$ 8.04M
$ 14.26M
23
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01447
+0.14%
+3.66%
-3.28%
$ 7.21M
$ 4.16M
24
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001422
+0.49%
+0.35%
+1.20%
$ 5.88M
$ 4.06B
25
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004568
0.00%
-1.06%
-2.64%
$ 5.74M
$ 511.88K
26
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.01997
0.00%
-0.05%
+0.55%
$ 5.33M
$ 2.75M
27
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00044976
+0.07%
+0.00%
+1.92%
$ 4.50M
$ 189.85
28
$ 0.01967
0.00%
-5.52%
-0.71%
$ 3.35M
$ 92.99K
29
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000132
0.00%
-0.78%
-1.55%
$ 3.16M
$ 7.85M
30
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00965082
-0.55%
-0.00%
+5.74%
$ 2.81M
$ 6.93K
31
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06085
-0.67%
-5.91%
-8.03%
$ 2.76M
$ 1.00M
32
Africarare
Africarare
UBU
$ 0.0026309
0.00%
+0.01%
+3.99%
$ 2.63M
$ 7.24
33
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.063457
0.00%
-0.01%
-3.01%
$ 2.54M
$ 4.70
34
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04418766
-0.10%
+0.00%
+1.51%
$ 2.33M
$ 18.63K
35
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002798
+0.25%
+1.12%
+1.52%
$ 2.25M
$ 19.49M
36
BRN Metaverse
BRN Metaverse
BRN
$ 0.07978
-0.30%
+1.60%
-3.79%
$ 2.24M
$ 595.24K
37
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00416
+1.68%
-5.57%
-7.63%
$ 2.24M
$ 10.30M
38
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00422892
0.00%
--
+5.27%
$ 2.06M
$ 29.73
39
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02065
+0.10%
-1.99%
-7.64%
$ 1.99M
$ 2.58M
40
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00188803
0.00%
--
+3.55%
$ 1.95M
$ 18.94
41
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01548797
0.00%
+0.06%
+5.39%
$ 1.45M
$ 1.88K
42
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00017774
0.00%
--
-0.69%
$ 1.34M
$ 1.18
43
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00283122
0.00%
--
-0.17%
$ 1.29M
$ 11.11
44
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.0025302
+0.28%
-0.11%
+0.46%
$ 1.27M
$ 1.14K
45
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00905722
-0.10%
-0.09%
-9.89%
$ 1.24M
$ 9.11K
46
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.0287518
0.00%
--
-0.15%
$ 1.17M
$ 14.34
47
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.1275E-7
+0.09%
-1.00%
+2.76%
$ 1.12M
--
48
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00353902
-0.80%
+0.00%
-3.54%
$ 1.02M
$ 219.89K
49
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.0038
+0.26%
-0.26%
+64.22%
$ 952.09K
$ 6.47M
50
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00102635
+0.17%
-0.00%
-4.58%
$ 858.12K
$ 256.39

Câu hỏi thường gặp

Tiền mã hoá Metaverse là gì?
Tiền mã hoá Metaverse là tiền tệ kỹ thuật số gốc được sử dụng trong các thế giới ảo nhập vai, dựa trên blockchain. Token Metaverse cho phép người dùng mua đất ảo, giao dịch hàng hoá ảo và tham gia vào các nền kinh tế ảo phức tạp.
Token không thể thay thế (NFT) hoạt động như thế nào trong các nền tảng Metaverse?
Trong các nền tảng Metaverse, token không thể thay thế (NFT) đóng vai trò là bằng chứng mã hoá có thể xác minh về quyền sở hữu đối với các tài sản kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như lô đất bất động sản ảo, ảnh đại diện tuỳ chỉnh và vật phẩm trang bị độc quyền trong trò chơi.
Điều gì thúc đẩy giá trị bất động sản ảo trong lĩnh vực Metaverse?
Giá trị của bất động sản ảo Metaverse được thúc đẩy bởi sự khan hiếm đất kỹ thuật số, vị trí gần các địa danh ảo và khả năng của chủ sở hữu đất ảo trong việc tạo lợi nhuận từ không gian kỹ thuật số thông qua quảng cáo hoặc tổ chức sự kiện.
Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) quản trị các dự án Metaverse như thế nào?
Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) quản trị các dự án Metaverse bằng cách cho phép người nắm giữ token Metaverse bỏ phiếu trực tiếp về các quyết định quan trọng của hệ sinh thái, chẳng hạn như nâng cấp phần mềm thế giới ảo và phân bổ ngân quỹ cộng đồng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Metaverse, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.