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Top token trò chơi (GameFi) theo vốn hoá thị trường

GameFi kết hợp công nghệ blockchain với trò chơi, cho phép người chơi nhận tiền mã hoá và sở hữu tài sản trong trò chơi dưới dạng NFT. Các token trong lĩnh vực này hoạt động như tiền tệ trong trò chơi, cơ chế phần thưởng và công cụ quản trị cho các hệ sinh thái trò chơi phi tập trung. Định giá thị trường của những tài sản này gắn liền với mức độ áp dụng của người chơi và nền kinh tế play-to-earn (P2E) rộng lớn hơn.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.86036
+3.45%
-3.19%
+2.69%
$ 495.34M
$ 667.99K
2
Monad
Monad
MON
$ 0.02123
+0.95%
+1.39%
+0.05%
$ 250.58M
$ 7.59M
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1112
+0.45%
-1.25%
-0.45%
$ 221.00M
$ 503.33K
4
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002149
0.00%
+2.42%
+4.55%
$ 207.02M
$ 4.36B
5
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9032
-0.32%
-1.76%
+8.79%
$ 156.64M
$ 66.69K
6
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06704
+0.31%
+0.45%
-0.70%
$ 133.02M
$ 826.56K
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1309
+0.08%
-1.65%
-2.02%
$ 130.90M
$ 874.73K
8
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00127277
-0.17%
-0.01%
-8.88%
$ 127.28M
$ 28.07K
9
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.261
+0.04%
0.00%
+0.23%
$ 126.98M
$ 275.59K
10
$ 0.04157
+0.41%
-0.48%
-2.93%
$ 121.71M
$ 1.34M
11
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.2899
+0.14%
+0.07%
+1.32%
$ 117.76M
$ 634.82K
12
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.068722
+0.04%
-0.02%
+2.02%
$ 109.89M
$ 153.75K
13
Incrypt
Incrypt
INC
$ 0.00493759
+0.59%
+0.03%
+34.53%
$ 103.65M
$ 101.69K
14
$ 0.1996
-0.05%
-2.83%
+2.42%
$ 91.90M
$ 284.14K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001791
+0.56%
-0.67%
-1.32%
$ 86.88M
$ 140.85M
16
FORM
FORM
FORM
$ 0.2227
-4.18%
-9.95%
+5.02%
$ 82.25M
$ 544.33K
17
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1838
+0.11%
-0.11%
-8.37%
$ 81.18M
$ 353.99K
18
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.2944
+0.79%
-2.82%
-7.19%
$ 71.51M
$ 285.58K
19
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2318
-0.26%
-1.57%
-4.26%
$ 66.00M
$ 253.34K
20
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003577
+0.52%
+7.28%
+17.76%
$ 65.24M
$ 258.49T
21
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.08727
-0.29%
+0.02%
+5.70%
$ 55.87M
$ 2.04M
22
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001926
-0.10%
+9.61%
+12.45%
$ 55.13M
$ 297.31M
23
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02535
+0.52%
-1.25%
+0.88%
$ 49.84M
$ 2.07M
24
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016143
-0.57%
-1.46%
+5.85%
$ 44.90M
$ 4.33M
25
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
$ 42.12
0.00%
0.00%
+1.18%
$ 42.12M
$ 1.09K
26
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.10013
-0.63%
-2.40%
+3.04%
$ 41.86M
$ 648.26K
27
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05362
-0.07%
-3.15%
+11.14%
$ 41.37M
$ 1.18M
28
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003659
+0.60%
+1.89%
+5.47%
$ 36.42M
$ 226.63M
29
Propy
Propy
PRO
$ 0.3488
+0.06%
-1.44%
-2.96%
$ 34.81M
$ 169.28K
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007628
-0.42%
-0.93%
+0.29%
$ 32.34M
$ 7.03M
31
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003136
+0.13%
+0.71%
+1.79%
$ 31.00M
$ 1.98B
32
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010084
+0.01%
-0.14%
+0.78%
$ 30.19M
$ 63.72M
33
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.001284
+0.33%
+1.62%
+2.89%
$ 29.72M
$ 43.90M
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2963
+0.24%
-1.93%
-40.82%
$ 29.42M
$ 63.95K
35
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0011634
-0.44%
+0.98%
-27.47%
$ 29.11M
$ 232.43M
36
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03712
-0.24%
-1.18%
+8.99%
$ 28.47M
$ 1.96M
37
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.04051
+4.49%
-0.86%
-2.22%
$ 23.87M
$ 1.78M
38
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.1071
0.00%
+0.07%
-2.73%
$ 23.48M
$ 421.20K
39
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003691
+1.01%
+0.79%
+0.19%
$ 22.91M
$ 19.70M
40
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.085
+0.23%
-0.03%
+5.46%
$ 22.55M
$ 19.20K
41
BORA
BORA
BORA
$ 0.01944606
-0.09%
-0.01%
-9.07%
$ 22.42M
$ 304.72K
42
GMT
GMT
GMT
$ 0.00691407
-0.12%
+0.02%
+3.79%
$ 21.51M
$ 4.14M
43
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04538
+1.73%
+5.29%
+20.91%
$ 21.12M
$ 1.85M
44
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.000563
+0.56%
-2.26%
+5.76%
$ 20.40M
$ 103.21M
45
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.09578
+1.28%
-2.32%
+11.34%
$ 20.04M
$ 3.01M
46
CARV
CARV
CARV
$ 0.03138
-0.60%
-7.41%
+16.40%
$ 19.21M
$ 1.77M
47
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.187842
-0.25%
-0.02%
-1.64%
$ 18.79M
$ 577.82K
48
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003937
+0.28%
+1.28%
-2.34%
$ 18.27M
$ 20.68M
49
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0966
-2.25%
-0.93%
+9.13%
$ 17.79M
$ 295.28K
50
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.00166656
+0.51%
+0.01%
+5.16%
$ 16.67M
$ 116.40K

Câu hỏi thường gặp

GameFi (tài chính trò chơi) trong hệ sinh thái Web3 là gì?
GameFi là sự giao thoa giữa công nghệ blockchain và ngành trò chơi. GameFi tích hợp các nguyên tắc tài chính phi tập trung (DeFi) vào trò chơi, cho phép người chơi thực sự sở hữu tài sản trong trò chơi và nhận tiền mã hoá thông qua quá trình chơi.
Cơ chế play-to-earn (P2E) hoạt động như thế nào trong trò chơi blockchain?
Cơ chế play-to-earn (P2E) thưởng cho người chơi token GameFi hoặc NFT khi hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng trận đấu hoặc đóng góp vào hệ sinh thái trò chơi. Những phần thưởng kỹ thuật số này sau đó có thể được giao dịch lấy fiat hoặc các loại tiền mã hoá khác trên thị trường mở.
Sự khác biệt giữa token tiện ích trong trò chơi và token quản trị GameFi là gì?
Token tiện ích trong trò chơi là tài sản có tính lạm phát cao, được sử dụng cho các giao dịch nhỏ hàng ngày như nhân giống hoặc sửa chữa vật phẩm. Token quản trị GameFi có nguồn cung giới hạn và đại diện cho quyền bỏ phiếu cũng như cổ phần trong doanh thu tổng thể của studio trò chơi.
Tại sao trò chơi blockchain sử dụng token không thể thay thế (NFT) cho tài sản trong trò chơi?
Trò chơi blockchain sử dụng NFT để người chơi có thể xác minh quyền sở hữu các vật phẩm kỹ thuật số (như kiếm, đất hoặc nhân vật) bên ngoài máy chủ trò chơi, cho phép họ tự do bán hoặc cho thuê các tài sản này trên thị trường phi tập trung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Trò chơi (GameFi), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.