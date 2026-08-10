Giá useStated hôm nay

Giá useStated (STATED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STATED sang USD là $ 0 mỗi STATED.

useStated hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,870.84, với nguồn cung lưu hành 100.00B STATED. Trong vòng 24 giờ qua, STATED được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STATED biến động -- trong giờ qua và +2.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường useStated (STATED)

Vốn hóa thị trường $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của useStated là $ 13.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STATED là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.87K.