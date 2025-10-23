Thông tin giá theo USD của Unit Solana (USOL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 177.86 $ 177.86 $ 177.86 Thấp nhất 24H $ 186.62 $ 186.62 $ 186.62 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 177.86$ 177.86 $ 177.86 Cao nhất 24H $ 186.62$ 186.62 $ 186.62 ATH $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Giá thấp nhất $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -2.15% Biến động giá (7 ngày) -6.58% Biến động giá (7 ngày) -6.58%

Giá thời gian thực của Unit Solana (USOL) là $182.04. Trong 24 giờ qua, USOL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 177.86 và cao nhất là $ 186.62, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USOL là $ 253.02, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 143.23.

Về hiệu suất ngắn hạn, USOL đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -2.15% trong 24 giờ và -6.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Unit Solana (USOL)

Vốn hóa thị trường $ 25.37M$ 25.37M $ 25.37M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 91.02B$ 91.02B $ 91.02B Nguồn cung lưu thông 139.36K 139.36K 139.36K Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unit Solana là $ 25.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USOL là 139.36K, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 91.02B.