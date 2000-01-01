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Top token Hệ sinh thái Hyperliquid theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Hyperliquid. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.38
+0.28%
-1.56%
-0.57%
$ 13.72B
$ 12.70K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999284
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 4.06B
$ 50.38M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.07963
+0.60%
+1.37%
+5.06%
$ 224.76M
$ 2.10M
5
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 64,946
+0.04%
0.00%
+1.79%
$ 212.55M
$ 12.12M
6
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,314.19
-0.09%
-0.00%
+6.70%
$ 117.90M
$ 3.57M
7
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01347
-0.22%
-1.47%
-1.18%
$ 97.13M
$ 4.95M
8
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00278059
-0.19%
+0.14%
+29.45%
$ 88.71M
$ 895.52K
9
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998164
-0.01%
-0.00%
-0.06%
$ 74.87M
$ 54.09K
10
Purr
Purr
PURR
$ 0.06475
+0.33%
-1.34%
+0.23%
$ 38.13M
$ 844.60K
11
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.078065
+0.59%
+0.03%
+1.43%
$ 28.11M
$ 82.51K
12
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006913
-1.04%
-3.62%
-8.67%
$ 27.45M
$ 10.35M
13
USDH
USDH
USDH
$ 0.992028
0.00%
-0.00%
-0.16%
$ 21.19M
$ 8.29K
14
Based
Based
BASED
$ 0.07564
+0.44%
-0.45%
+0.17%
$ 17.74M
$ 3.98M
15
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 16.02
+0.38%
+0.00%
-0.74%
$ 15.95M
$ 15.53K
16
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001916
-1.06%
+0.31%
+40.29%
$ 14.86M
$ 90.81B
17
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,913.7
+0.15%
+0.01%
+2.52%
$ 12.29M
$ 4.55M
18
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.136016
0.00%
+0.03%
+4.37%
$ 10.89M
$ 67.12
19
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 76.66
+0.22%
+0.01%
+3.78%
$ 10.68M
$ 4.53M
20
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001957
+1.69%
+2.37%
+3.11%
$ 6.72M
$ 26.79M
21
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.028087
0.00%
-0.02%
+72.39%
$ 5.62M
$ 17.57
22
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2858
+0.32%
-5.51%
-7.30%
$ 3.94M
$ 192.63K
23
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.233
+0.10%
-0.15%
+1.00%
$ 3.52M
$ 10.39K
24
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00989725
+0.12%
-0.05%
-16.60%
$ 3.31M
$ 9.74K
25
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.0
-0.10%
0.00%
-0.20%
$ 3.20M
$ 995.42
26
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00860164
+0.28%
--
+27.77%
$ 2.87M
$ 13.04
27
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.96
0.00%
-0.00%
-1.51%
$ 1.96M
$ 2.59K
28
PiP
PiP
PIP
$ 1.63
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.28M
$ 264.71
29
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00089444
0.00%
-0.02%
-17.57%
$ 1.07M
$ 2.18
30
ATEHUN
ATEHUN
ATEHUN
$ 0.997863
0.00%
+0.00%
+7.41%
$ 905.90K
$ 22.42
31
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00102635
+0.17%
-0.00%
-4.58%
$ 858.12K
$ 256.39
32
Catbal
Catbal
CATBAL
$ 0.698175
+0.01%
-0.00%
+0.23%
$ 697.68K
$ 284.56
33
alright buddy
alright buddy
BUDDY
$ 0.00060558
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 605.58K
$ 1.09K
34
Hyperlauncher
Hyperlauncher
LAUNCH
$ 0.00305695
0.00%
--
-0.05%
$ 154.69K
$ 0.44
35
DEPIN
DEPIN
DEPIN
$ 0.0001229
0.00%
--
+24.17%
$ 118.41K
$ 208.31
36
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.0001882
-9.78%
-0.22%
-74.42%
$ 114.62K
$ 805.04
37
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0.00032065
0.00%
--
-0.09%
$ 112.23K
$ 318.36
38
Vapor
Vapor
VAPOR
$ 4.925E-5
0.00%
+0.30%
-0.10%
$ 49.34K
--
39
RUGMAN
RUGMAN
$RUG
$ 0.00047441
0.00%
--
-1.23%
$ 47.44K
$ 19.67
40
Autist
Autist
AUTIST
$ 0.04449244
0.00%
--
-0.06%
$ 25.14K
$ 30.88
41
HyperFly
HyperFly
FLY
$ 8.99E-6
0.00%
-10.00%
-18.27%
$ 9.87K
--
42
The Final Form Bull
The Final Form Bull
CZ
$ 0.005299
+1.94%
-4.23%
-3.38%
--
$ 13.14M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Hyperliquid là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Hyperliquid đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 42 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $23.33B.
Token Hệ sinh thái Hyperliquid nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Hyperliquid được theo dõi trên MEXC, APU đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 2.37% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Hyperliquid trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 42 token Hệ sinh thái Hyperliquid, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Hyperliquid phổ biến bao gồm HYPE, USDE, USDT0. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Hyperliquid là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Hyperliquid là khoảng $23.33B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Hyperliquid, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.