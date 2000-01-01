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Top token DeFAI theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực DeFAI. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11432
+1.82%
-1.92%
-6.16%
$ 1.47B
$ 73.89K
2
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.45133
+0.96%
-5.18%
+3.70%
$ 189.36M
$ 329.94K
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.12041
+3.68%
+19.89%
+23.03%
$ 119.84M
$ 4.15M
4
Derive
Derive
DRV
$ 0.0976
0.00%
-1.19%
-1.56%
$ 71.41M
$ 567.95K
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02962
+0.07%
+1.06%
+11.09%
$ 49.46M
$ 2.26M
6
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.21672
+0.12%
+1.36%
+5.60%
$ 42.53M
$ 173.63K
7
Threshold
Threshold
T
$ 0.003676
+0.03%
+0.79%
+9.78%
$ 41.33M
$ 16.10M
8
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003131
-0.32%
-4.92%
+6.18%
$ 31.06M
$ 192.86M
9
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01921716
-0.92%
+0.01%
+25.77%
$ 28.84M
$ 213.06K
10
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02186
+0.14%
0.00%
-1.97%
$ 28.56M
$ 3.23M
11
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004205
+0.05%
-2.20%
-29.27%
$ 28.37M
$ 35.74M
12
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.02027
0.00%
+11.81%
+15.52%
$ 20.15M
$ 9.18M
13
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11686
+0.50%
+1.65%
+18.75%
$ 18.76M
$ 485.79K
14
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006564
+0.03%
+0.24%
-0.14%
$ 17.29M
$ 87.22M
15
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05802
+0.47%
+3.97%
+2.58%
$ 14.81M
$ 1.30M
16
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001801
-0.89%
-0.94%
-0.28%
$ 14.31M
$ 31.43M
17
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4933
+0.17%
-6.21%
-6.01%
$ 12.65M
$ 35.69K
18
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0644
+0.63%
+4.73%
+14.03%
$ 11.56M
$ 913.32K
19
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.0334
+0.45%
-2.20%
+2.02%
$ 11.48M
$ 2.01M
20
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011111
-1.27%
+7.20%
+34.18%
$ 11.29M
$ 6.54M
21
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02347
+0.85%
+10.82%
+16.55%
$ 10.94M
$ 6.15M
22
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0662
+0.30%
+10.25%
+17.64%
$ 9.86M
$ 277.33K
23
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03975
+0.36%
+0.48%
-1.23%
$ 9.53M
$ 1.36M
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.005257
-0.06%
-0.79%
-1.39%
$ 9.38M
$ 36.55M
25
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00456166
-0.12%
-0.01%
-6.54%
$ 6.94M
$ 125.22K
26
ORO
ORO
SN15
$ 4.27
+0.23%
+0.05%
+14.78%
$ 5.93M
$ 340.32K
27
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02639
-0.08%
+0.84%
+2.65%
$ 5.89M
$ 2.36M
28
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.000199
-0.45%
+3.83%
-3.56%
$ 5.74M
$ 323.54M
29
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00913903
-0.20%
-0.01%
-0.92%
$ 5.49M
$ 704.54K
30
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005369
-0.32%
-6.26%
-2.67%
$ 5.35M
$ 11.42M
31
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.04319843
+1.42%
+0.05%
+16.76%
$ 4.32M
$ 22.87K
32
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2849
+0.32%
-5.51%
-7.30%
$ 3.94M
$ 192.63K
33
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 0.776199
+1.44%
-0.02%
-5.88%
$ 3.63M
$ 237.44K
34
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.311921
+0.28%
-0.05%
-11.41%
$ 3.12M
$ 9.23K
35
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00130517
+0.01%
+0.03%
+2.08%
$ 1.25M
$ 7.09K
36
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00503748
0.00%
+0.01%
-3.17%
$ 1.17M
$ 609.76
37
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.39
0.00%
-0.05%
-3.14%
$ 1.02M
$ 686.53
38
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00357086
+0.04%
-0.01%
-10.95%
$ 999.79K
$ 7.07K
39
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.38
+0.09%
+0.01%
-4.03%
$ 971.20K
$ 695.74
40
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0192142
+0.05%
--
-37.31%
$ 940.83K
$ 483.38
41
Print
Print
PRINT
$ 0.00077918
+0.35%
+0.02%
+3.43%
$ 779.31K
$ 19.40
42
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0.002075
0.00%
+1.37%
+2.32%
$ 705.50K
$ 27.14M
43
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0014123
0.00%
+0.60%
+0.87%
$ 650.00K
$ 48.22M
44
Messy Virgo
Messy Virgo
MESSY
$ 0.00057256
+0.65%
-0.01%
-0.61%
$ 564.97K
$ 456.42
45
GT Protocol
GT Protocol
GTAI
$ 0.008194
0.00%
-1.66%
-9.95%
$ 563.73K
$ 6.59M
46
GIZA
GIZA
GIZA
$ 0.00162644
-14.56%
-0.11%
+113.54%
$ 553.53K
$ 2.40K
47
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.02744872
0.00%
--
-0.66%
$ 548.97K
$ 209.20
48
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00217089
+0.21%
+0.01%
+7.16%
$ 515.21K
$ 623.57
49
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00050652
-1.10%
-0.19%
-7.07%
$ 506.59K
$ 191.80K
50
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.00717069
0.00%
0.00%
+4.10%
$ 494.19K
$ 171.62

Câu hỏi thường gặp

Token DeFAI là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token DeFAI đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 139 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.34B.
Token DeFAI nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token DeFAI được theo dõi trên MEXC, CAP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 21.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token DeFAI trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 139 token DeFAI, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token DeFAI phổ biến bao gồm M, VELVET, TIBBIR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục DeFAI là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token DeFAI là khoảng $2.34B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực DeFAI, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.