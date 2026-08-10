Giá SUI Agents hôm nay

Giá SUI Agents (SUIAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUIAI sang USD là $ 0 mỗi SUIAI.

SUI Agents hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,731.93, với nguồn cung lưu hành 66.79M SUIAI. Trong vòng 24 giờ qua, SUIAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.375199, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUIAI biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.08.

Thông tin thị trường SUI Agents (SUIAI)

Vốn hóa thị trường $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Khối lượng (24H) $ 5.08$ 5.08 $ 5.08 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Nguồn cung lưu thông 66.79M 66.79M 66.79M Tổng cung 66,785,500.0 66,785,500.0 66,785,500.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SUI Agents là $ 14.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.08. Nguồn cung lưu hành của SUIAI là 66.79M, với tổng nguồn cung là 66785500.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.73K.