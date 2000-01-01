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Top token Launchpad AI Agent theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Launchpad AI Agent. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05323
+0.08%
-1.09%
-5.43%
$ 1.24B
$ 1.04M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5588
+0.29%
-1.58%
-1.25%
$ 367.36M
$ 340.70K
3
FET
FET
FET
$ 0.1351
+0.30%
-1.46%
-7.01%
$ 305.85M
$ 1.41M
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05835
-0.10%
-1.94%
+2.59%
$ 113.07M
$ 943.26K
5
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01341
-0.22%
-1.47%
-1.18%
$ 97.13M
$ 4.95M
6
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02956
+0.07%
+1.06%
+11.09%
$ 49.46M
$ 2.26M
7
Gravity
Gravity
G
$ 0.003602
+0.67%
+0.36%
+2.91%
$ 39.09M
$ 22.40M
8
Rei
Rei
REI
$ 0.02843616
-0.02%
-0.02%
+18.64%
$ 28.41M
$ 135.71K
9
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006564
+0.03%
+0.24%
-0.14%
$ 17.29M
$ 87.22M
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04172
-0.17%
-0.66%
+0.48%
$ 14.07M
$ 1.48M
11
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.010967
-1.27%
+7.20%
+34.18%
$ 11.29M
$ 6.54M
12
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02023
-1.03%
+4.50%
+10.57%
$ 7.93M
$ 5.42M
13
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.0264
-0.08%
+0.84%
+2.65%
$ 5.89M
$ 2.36M
14
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005362
-0.32%
-6.26%
-2.67%
$ 5.35M
$ 11.42M
15
NetX
NetX
NETX
$ 0.2012
+0.25%
-0.54%
-5.36%
$ 4.65M
$ 255.70K
16
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.04319843
+1.42%
+0.05%
+16.76%
$ 4.32M
$ 22.87K
17
World3
World3
WAI
$ 0.00860431
0.00%
-0.01%
-8.42%
$ 2.92M
$ 68.43K
18
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005517
0.00%
-0.72%
+1.28%
$ 2.13M
$ 10.14M
19
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00225806
+0.27%
-0.02%
-0.86%
$ 1.84M
$ 1.18K
20
StrikeBit AI
StrikeBit AI
STRIKE
$ 0.00815038
+1.26%
-0.03%
+39.74%
$ 1.71M
$ 234.03K
21
Humans.ai
Humans.ai
HEART
$ 0.0002138
+0.14%
+2.19%
-0.28%
$ 1.67M
$ 306.44M
22
Vertical AI
Vertical AI
VERTAI
$ 0.01428002
+0.07%
-0.00%
-11.49%
$ 1.17M
$ 80.65
23
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012284
+0.02%
+0.82%
+7.44%
$ 1.14M
$ 124.10M
24
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.39
0.00%
-0.05%
-3.14%
$ 1.02M
$ 686.53
25
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00357086
+0.04%
-0.01%
-10.95%
$ 999.79K
$ 7.07K
26
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0192142
+0.05%
--
-37.31%
$ 940.83K
$ 483.38
27
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00093517
-0.01%
-0.02%
-16.54%
$ 935.41K
$ 131.28
28
Warden
Warden
WARD
$ 0.003036
+0.50%
-4.34%
-1.39%
$ 761.97K
$ 27.40M
29
Balance
Balance
EPT
$ 0.00032001
-0.30%
+0.01%
+0.85%
$ 741.32K
$ 404.84K
30
ARC
ARC
ARC
$ 0.000575
0.00%
+1.41%
+0.70%
$ 592.25K
$ 280.41K
31
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0047656
+7.28%
+50.46%
+71.05%
$ 529.28K
$ 25.57M
32
ArchAI
ArchAI
ARCHAI
$ 0.00061708
+0.96%
+0.00%
-0.77%
$ 507.65K
$ 15.02
33
EternalAI
EternalAI
EAI
$ 0.00147475
+0.05%
-0.00%
-0.25%
$ 469.83K
$ 2.11
34
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004208
+0.83%
+5.18%
+4.58%
$ 422.70K
$ 132.59M
35
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
36
BORT
BORT
BORT
$ 0.00039372
-0.26%
-0.08%
+10.93%
$ 383.48K
$ 39.66K
37
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00030501
+0.23%
-0.01%
+0.94%
$ 305.00K
$ 6.53
38
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00069947
+0.31%
-0.02%
-9.00%
$ 298.60K
$ 334.59
39
Solaris AI
Solaris AI
SOLARIS
$ 0.00026349
+0.43%
-0.03%
-18.08%
$ 263.47K
$ 603.76
40
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.00018
0.00%
0.00%
-10.04%
$ 258.11K
$ 570.94K
41
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 2.56E-6
0.00%
+2.10%
+5.35%
$ 256.00K
--
42
Dasha
Dasha
VVAIFU
$ 0.00020317
+0.21%
+0.01%
+2.77%
$ 201.80K
$ 8.77
43
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.75E-6
-1.69%
-4.00%
-21.88%
$ 174.57K
--
44
MATES
MATES
MATES
$ 8.93E-6
+1.02%
-2.00%
+3.84%
$ 174.21K
--
45
0xMonk by Virtuals
0xMonk by Virtuals
MONK
$ 0.00017196
0.00%
--
+0.22%
$ 171.96K
$ 8.75
46
SuiAI
SuiAI
SUAI
$ 0.00015328
+0.01%
+0.02%
+0.39%
$ 153.26K
$ 2.06K
47
Primis Protocol
Primis Protocol
PRIMIS
$ 0.00013965
+0.37%
+0.01%
-22.84%
$ 139.65K
$ 2.03K
48
Fleek
Fleek
FLK
$ 0.00542668
0.00%
-0.05%
+1.36%
$ 108.53K
$ 495.45
49
STYLE Token
STYLE Token
STYLE
$ 0.00013071
0.00%
--
-0.05%
$ 106.72K
$ 7.14
50
minidev
minidev
MINI
$ 1.31E-6
0.00%
-0.50%
-1.50%
$ 92.51K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Launchpad AI Agent là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Launchpad AI Agent đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 91 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.34B.
Token Launchpad AI Agent nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Launchpad AI Agent được theo dõi trên MEXC, XCX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 50.46% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Launchpad AI Agent trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 91 token Launchpad AI Agent, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Launchpad AI Agent phổ biến bao gồm SKY, VIRTUAL, FET. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Launchpad AI Agent là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Launchpad AI Agent là khoảng $2.34B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Launchpad AI Agent, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.