Thông tin giá theo USD của Soul Graph (GRPH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00108136 $ 0.00108136 $ 0.00108136 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0.00108136$ 0.00108136 $ 0.00108136 ATH $ 0.064363$ 0.064363 $ 0.064363 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.20% Biến động giá (1D) -3.92% Biến động giá (7 ngày) +3.97% Biến động giá (7 ngày) +3.97%

Giá thời gian thực của Soul Graph (GRPH) là $0.00101933. Trong 24 giờ qua, GRPH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00108136, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GRPH là $ 0.064363, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRPH đã biến động +0.20% trong 1 giờ qua, -3.92% trong 24 giờ và +3.97% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Soul Graph (GRPH)

Vốn hóa thị trường $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,896,306.290736 999,896,306.290736 999,896,306.290736

Vốn hoá thị trường hiện tại của Soul Graph là $ 1.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GRPH là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999896306.290736. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.02M.