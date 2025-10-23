Thông tin giá theo USD của Rue Cat (RUECAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.30% Biến động giá (1D) -6.61% Biến động giá (7 ngày) -25.63% Biến động giá (7 ngày) -25.63%

Giá thời gian thực của Rue Cat (RUECAT) là --. Trong 24 giờ qua, RUECAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RUECAT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUECAT đã biến động +0.30% trong 1 giờ qua, -6.61% trong 24 giờ và -25.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Rue Cat (RUECAT)

Vốn hóa thị trường $ 62.26K$ 62.26K $ 62.26K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 62.26K$ 62.26K $ 62.26K Nguồn cung lưu thông 572.28M 572.28M 572.28M Tổng cung 572,277,762.677025 572,277,762.677025 572,277,762.677025

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rue Cat là $ 62.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RUECAT là 572.28M, với tổng nguồn cung là 572277762.677025. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 62.26K.