Giá Privashh hôm nay

Giá Privashh (SHH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHH sang USD là $ 0 mỗi SHH.

Privashh hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,857, với nguồn cung lưu hành 100.00B SHH. Trong vòng 24 giờ qua, SHH được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHH biến động -- trong giờ qua và +5.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Privashh (SHH)

Vốn hóa thị trường $ 20.86K$ 20.86K $ 20.86K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.86K$ 20.86K $ 20.86K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Privashh là $ 20.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHH là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.86K.