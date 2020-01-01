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Top token Hệ sinh thái Clanker theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Clanker. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05334
+0.08%
-1.09%
-5.43%
$ 1.24B
$ 1.04M
2
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13309
+0.77%
+1.59%
-0.15%
$ 132.59M
$ 1.01M
3
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003135
-0.32%
-4.92%
+6.18%
$ 31.06M
$ 192.86M
4
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 13.62
+0.97%
+5.76%
+9.77%
$ 13.40M
$ 8.86K
5
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004337
-0.27%
-2.74%
+4.43%
$ 4.26M
$ 13.15M
6
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2846
+0.32%
-5.51%
-7.30%
$ 3.94M
$ 192.63K
7
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005373
+0.34%
+1.89%
+1.35%
$ 3.12M
$ 30.68B
8
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.861E-5
+0.21%
-0.70%
+0.92%
$ 2.86M
--
9
noice
noice
NOICE
$ 9.97E-6
+0.81%
-2.10%
+3.53%
$ 997.36K
--
10
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.96E-6
+0.25%
-0.40%
+2.33%
$ 384.61K
--
11
CODY
CODY
CODY
$ 3.57E-6
0.00%
+1.60%
+2.29%
$ 357.35K
--
12
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00489706
+1.27%
-0.00%
+8.36%
$ 338.00K
$ 1.49K
13
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3.26E-6
+0.31%
-7.10%
-4.96%
$ 326.03K
--
14
Regent
Regent
REGENT
$ 3.25E-6
0.00%
-3.20%
-6.07%
$ 325.35K
--
15
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.64E-6
0.00%
-0.40%
+2.55%
$ 272.00K
--
16
Luminous
Luminous
LUM
$ 0.227786
+0.35%
+0.00%
-11.75%
$ 227.79K
$ 623.19
17
A0x
A0x
A0X
$ 1.92E-6
0.00%
+2.60%
0.00%
$ 192.30K
--
18
x420
x420
X420
$ 1.32E-6
+0.76%
+1.20%
+4.76%
$ 131.52K
--
19
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.29E-6
0.00%
-3.10%
-4.44%
$ 123.88K
--
20
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.17E-6
0.00%
-1.50%
+2.63%
$ 117.13K
--
21
Zoe
Zoe
ZOE
$ 1.31E-6
0.00%
-3.20%
-17.09%
$ 105.01K
--
22
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.24E-6
0.00%
-1.40%
+1.64%
$ 87.10K
--
23
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00798357
0.00%
+0.04%
+16.70%
$ 79.84K
$ 18.81
24
Mneme
Mneme
MNEME
$ 7.58683E-7
0.00%
-0.20%
+0.01%
$ 75.87K
--
25
Indexy
Indexy
I
$ 7.31191E-7
-0.03%
-0.10%
+3.88%
$ 73.15K
--
26
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.16E-6
0.00%
+2.80%
+2.65%
$ 69.47K
--
27
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
0.00%
-5.60%
+2.68%
$ 67.93K
--
28
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.70592E-7
+0.03%
+4.20%
+4.89%
$ 67.04K
--
29
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.67854E-7
+1.53%
+0.90%
-14.03%
$ 66.11K
--
30
Gitbank
Gitbank
GITBANK
$ 6.69297E-7
+0.01%
0.00%
-17.94%
$ 65.94K
--
31
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6.27524E-7
0.00%
+0.40%
+0.41%
$ 62.75K
--
32
Warplet
Warplet
WARP
$ 6.93548E-7
+0.23%
-2.10%
-10.34%
$ 59.99K
--
33
Native
Native
NATIVE
$ 5.07453E-7
0.00%
+2.10%
+4.81%
$ 50.75K
--
34
HEIR
HEIR
HEIR
$ 4.94083E-7
0.00%
-2.00%
+0.52%
$ 49.41K
--
35
StarkBot
StarkBot
STARKBOT
$ 4.83906E-7
-0.86%
-0.50%
+2.39%
$ 48.41K
--
36
Solvr
Solvr
SOLVR
$ 4.64074E-7
0.00%
-2.30%
-7.64%
$ 46.41K
--
37
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.51401E-7
0.00%
-0.10%
+2.78%
$ 45.14K
--
38
Tiny Fren
Tiny Fren
SMOL
$ 4.21486E-7
0.00%
-0.30%
+1.73%
$ 42.15K
--
39
LUKSOAgent
LUKSOAgent
LUKSO
$ 4.00638E-7
0.00%
-4.40%
+1.81%
$ 40.06K
--
40
RUNNER
RUNNER
RUNNER
$ 0.03761254
+0.24%
+0.02%
-6.60%
$ 37.61K
$ 6.32
41
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.68738E-7
-0.51%
+1.90%
+4.10%
$ 36.36K
--
42
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
+0.07%
$ 35.47K
--
43
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
+0.04%
$ 35.36K
--
44
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.36603E-7
0.00%
-3.00%
-0.76%
$ 33.66K
--
45
CHEF Universe
CHEF Universe
CHEF
$ 6.69725E-7
+0.23%
+1.90%
-2.43%
$ 29.94K
--
46
Clankermon
Clankermon
CLANKERMON
$ 3.137E-5
0.00%
-1.20%
-2.55%
$ 29.91K
--
47
degenOS
degenOS
DEGENOS
$ 2.97044E-7
0.00%
+0.40%
+0.19%
$ 29.70K
--
48
Molten
Molten
MOLTEN
$ 2.89678E-7
+0.23%
+1.10%
+1.75%
$ 27.07K
--
49
Butler
Butler
BUTLER
$ 2.675E-7
0.00%
-1.50%
+0.01%
$ 26.75K
--
50
Gitly
Gitly
GITLY
$ 2.65368E-7
0.00%
+3.20%
+2.99%
$ 26.54K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Clanker là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Clanker đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 76 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.44B.
Token Hệ sinh thái Clanker nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Clanker được theo dõi trên MEXC, RELDO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.40% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Clanker trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 76 token Hệ sinh thái Clanker, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Clanker phổ biến bao gồm SKY, FARTCOIN, BNKR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Clanker là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Clanker là khoảng $1.44B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Clanker, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.