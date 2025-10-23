Thông tin giá theo USD của Praxis (PRXS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0033939 Cao nhất 24H $ 0.00389266 ATH $ 0.01666443 Giá thấp nhất $ 0.0030643 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -12.36% Biến động giá (7 ngày) -28.88%

Giá thời gian thực của Praxis (PRXS) là $0.0034009. Trong 24 giờ qua, PRXS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0033939 và cao nhất là $ 0.00389266, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PRXS là $ 0.01666443, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0030643.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRXS đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -12.36% trong 24 giờ và -28.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Praxis (PRXS)

Vốn hóa thị trường $ 340.55K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 340.55K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Praxis là $ 340.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PRXS là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 340.55K.