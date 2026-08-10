Giá POWERBALL hôm nay

Giá POWERBALL (BALL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 14.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BALL sang USD là $ 0 mỗi BALL.

POWERBALL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 58,734, với nguồn cung lưu hành 979.60M BALL. Trong vòng 24 giờ qua, BALL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00598404, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BALL biến động -7.19% trong giờ qua và +16.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường POWERBALL (BALL)

Vốn hóa thị trường $ 58.73K$ 58.73K $ 58.73K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 58.73K$ 58.73K $ 58.73K Nguồn cung lưu thông 979.60M 979.60M 979.60M Tổng cung 979,590,870.1148728 979,590,870.1148728 979,590,870.1148728

Vốn hoá thị trường hiện tại của POWERBALL là $ 58.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BALL là 979.60M, với tổng nguồn cung là 979590870.1148728. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 58.73K.