Thông tin giá theo USD của Pi Network Dog (PIDOG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.08% Biến động giá (1D) -9.41% Biến động giá (7 ngày) +40.54% Biến động giá (7 ngày) +40.54%

Giá thời gian thực của Pi Network Dog (PIDOG) là --. Trong 24 giờ qua, PIDOG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PIDOG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIDOG đã biến động -0.08% trong 1 giờ qua, -9.41% trong 24 giờ và +40.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pi Network Dog (PIDOG)

Vốn hóa thị trường $ 211.63K$ 211.63K $ 211.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Nguồn cung lưu thông 5.23T 5.23T 5.23T Tổng cung 31,415,850,377,847.43 31,415,850,377,847.43 31,415,850,377,847.43

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pi Network Dog là $ 211.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PIDOG là 5.23T, với tổng nguồn cung là 31415850377847.43. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.27M.