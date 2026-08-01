Giá Paradex hôm nay

Giá Paradex (DIME) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0110152, biến động 4.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DIME sang USD là $ 0.0110152 mỗi DIME.

Paradex hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,452,848, với nguồn cung lưu hành 221.53M DIME. Trong vòng 24 giờ qua, DIME được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01052464 (thấp) đến $ 0.01101565 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.07219, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00759918.

Về hiệu suất ngắn hạn, DIME biến động +4.66% trong giờ qua và +14.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 414.90.

Thông tin thị trường Paradex (DIME)

Vốn hóa thị trường $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Khối lượng (24H) $ 414.90$ 414.90 $ 414.90 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.02M$ 11.02M $ 11.02M Nguồn cung lưu thông 221.53M 221.53M 221.53M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Paradex là $ 2.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 414.90. Nguồn cung lưu hành của DIME là 221.53M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.02M.