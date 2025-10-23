Thông tin giá theo USD của Ozapay (OZA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.024582
Thấp nhất 24H $ 0.024582
Cao nhất 24H $ 0.03652869
ATH $ 0.04616339
Giá thấp nhất $ 0.0155504
Biến động giá (1 giờ) -2.77%
Biến động giá (1D) -2.35%
Biến động giá (7 ngày) -12.56%

Giá thời gian thực của Ozapay (OZA) là $0.03300769. Trong 24 giờ qua, OZA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.024582 và cao nhất là $ 0.03652869, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OZA là $ 0.04616339, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0155504.

Về hiệu suất ngắn hạn, OZA đã biến động -2.77% trong 1 giờ qua, -2.35% trong 24 giờ và -12.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ozapay (OZA)

Vốn hóa thị trường $ 25.24M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.12M
Nguồn cung lưu thông 759.59M
Tổng cung 996,889,063.81

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ozapay là $ 25.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OZA là 759.59M, với tổng nguồn cung là 996889063.81. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.12M.