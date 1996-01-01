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Top token Giải pháp thanh toán theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Giải pháp thanh toán. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
DASH
DASH
DASH
$ 31.01
-0.29%
-1.86%
-0.70%
$ 395.44M
$ 8.23K
2
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0017374
+0.65%
-1.94%
-2.98%
$ 173.79M
$ 102.56M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001612
+0.06%
-0.86%
-5.11%
$ 155.06M
$ 69.20M
4
AI Analysis Token
AI Analysis Token
AIAT
$ 0.242751
-0.31%
-0.00%
-1.24%
$ 121.38M
$ 24.11K
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0761
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
6
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02035
-0.88%
-1.60%
+4.47%
$ 66.36M
$ 2.51M
7
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00630034
0.00%
0.00%
+0.94%
$ 63.00M
$ 19.43
8
Nano
Nano
XNO
$ 0.411296
-0.06%
+0.01%
+4.41%
$ 54.80M
$ 733.28K
9
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.0957
-0.21%
-3.80%
-6.23%
$ 53.37M
$ 669.67K
10
Ozapay
Ozapay
OZA
$ 0.04945942
0.00%
+0.01%
+9.10%
$ 49.31M
$ 15.30
11
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004384
-0.02%
-0.88%
+2.28%
$ 43.87M
$ 12.75M
12
Request
Request
REQ
$ 0.05276
-0.25%
+0.74%
+4.27%
$ 42.03M
$ 1.08M
13
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003231
-0.09%
+5.07%
-8.88%
$ 40.77M
$ 35.48M
14
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4508
-0.04%
-0.88%
-1.20%
$ 37.00M
$ 383.03K
15
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003876
+0.41%
-0.61%
-1.39%
$ 33.74M
$ 145.72M
16
Scandic Coin
Scandic Coin
SNC
$ 0.159891
+0.09%
-0.00%
-1.65%
$ 20.14M
$ 165.21K
17
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.5163
+1.06%
-50.28%
-43.25%
$ 17.57M
$ 3.84M
18
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
+0.04%
$ 15.94M
$ 8.01K
19
Wigl
Wigl
WIGL
$ 0.03172782
-0.07%
--
+0.97%
$ 12.77M
$ 174.16
20
Credible Finance
Credible Finance
CRED
$ 0.535613
0.00%
-0.02%
-0.56%
$ 12.14M
$ 280.51K
21
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00511791
0.00%
--
+1.52%
$ 11.48M
$ 2.60K
22
EurocoinToken
EurocoinToken
ECTE
$ 0.083958
-0.36%
-0.02%
-1.18%
$ 8.40M
$ 87.60K
23
MCOIN
MCOIN
MCOIN
$ 0.0413314
-0.18%
+0.04%
+35.89%
$ 7.32M
$ 157.06K
24
Soil
Soil
SOIL
$ 0.10275
-0.03%
-1.50%
+8.58%
$ 7.15M
$ 404.39K
25
XTP
XTP
XTP
$ 0.0006665
0.00%
--
-3.99%
$ 6.67M
$ 119.71
26
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000459
-0.22%
0.00%
-1.92%
$ 6.49M
$ 28.32M
27
THAT
THAT
THAT
$ 0.00196578
+0.09%
-0.00%
+0.21%
$ 6.49M
$ 12.98K
28
NetX
NetX
NETX
$ 0.2013
-0.10%
-0.55%
-5.60%
$ 4.64M
$ 255.47K
29
Populous
Populous
PPT
$ 0.084058
-0.55%
-0.00%
+18.12%
$ 4.48M
$ 442.99
30
IBS
IBS
IBS
$ 0.00069255
+0.14%
+0.00%
+0.19%
$ 2.78M
$ 56.16K
31
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.131527
-0.85%
+0.00%
+0.94%
$ 2.78M
$ 55.75K
32
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00426193
+0.30%
-0.04%
-17.17%
$ 2.62M
$ 1.90K
33
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00288126
+0.04%
-0.00%
+1.15%
$ 2.58M
$ 636.20
34
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00023866
-0.23%
-0.04%
-12.54%
$ 2.39M
$ 149.06K
35
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.797263
+0.50%
+0.01%
-5.82%
$ 2.28M
$ 969.79K
36
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00613253
-0.47%
+0.02%
-2.36%
$ 2.06M
$ 19.75K
37
Laqira Protocol
Laqira Protocol
LQR
$ 0.021335
-0.06%
-8.43%
+12.47%
$ 1.89M
$ 987.93K
38
Pluton
Pluton
PLU
$ 0.131884
+0.01%
0.00%
+8.44%
$ 1.85M
$ 19.37K
39
Jetvoy
Jetvoy
VOY
$ 1.813E-5
0.00%
-0.30%
+2.60%
$ 1.81M
--
40
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.00043652
-1.40%
-0.02%
+11.78%
$ 1.72M
$ 4.22K
41
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00587567
-0.35%
0.00%
-1.84%
$ 1.63M
$ 27.89K
42
Kin
Kin
KIN
$ 4.08999E-7
0.00%
+6.40%
+0.36%
$ 1.08M
--
43
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.0005196
-0.44%
+0.04%
-4.62%
$ 1.04M
$ 216.15
44
SyFu Excavation Token
SyFu Excavation Token
EVT
$ 0.938892
+1.77%
+0.02%
+2.84%
$ 882.38K
$ 1.84K
45
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.51E-5
-0.08%
0.00%
-3.31%
$ 855.98K
--
46
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02658
0.00%
-0.08%
+7.84%
$ 796.80K
$ 6.48M
47
xMoney
xMoney
XMN
$ 0.00078
+1.30%
-4.88%
-15.22%
$ 780.44K
$ 41.90M
48
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.003118
+0.68%
+0.68%
+4.56%
$ 770.82K
$ 357.21K
49
Platform of meme coins
Platform of meme coins
PAYU
$ 1.404E-9
+0.14%
+19.70%
+7.09%
$ 763.13K
--
50
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01476596
-0.04%
-0.14%
+6.37%
$ 667.49K
$ 18.08K

Câu hỏi thường gặp

Token Giải pháp thanh toán là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Giải pháp thanh toán đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 80 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.61B.
Token Giải pháp thanh toán nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Giải pháp thanh toán được theo dõi trên MEXC, PAYU đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 19.70% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Giải pháp thanh toán trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 80 token Giải pháp thanh toán, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Giải pháp thanh toán phổ biến bao gồm DASH, ZBCN, TEL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Giải pháp thanh toán là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Giải pháp thanh toán là khoảng $1.61B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Giải pháp thanh toán, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.