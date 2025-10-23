Thông tin giá theo USD của NOTAI (NOTAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000508 $ 0.00000508 $ 0.00000508 Thấp nhất 24H $ 0.00000577 $ 0.00000577 $ 0.00000577 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000508$ 0.00000508 $ 0.00000508 Cao nhất 24H $ 0.00000577$ 0.00000577 $ 0.00000577 ATH $ 0.00035467$ 0.00035467 $ 0.00035467 Giá thấp nhất $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Biến động giá (1 giờ) -4.12% Biến động giá (1D) -10.87% Biến động giá (7 ngày) -8.00% Biến động giá (7 ngày) -8.00%

Giá thời gian thực của NOTAI (NOTAI) là $0.00000509. Trong 24 giờ qua, NOTAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000508 và cao nhất là $ 0.00000577, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NOTAI là $ 0.00035467, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000468.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOTAI đã biến động -4.12% trong 1 giờ qua, -10.87% trong 24 giờ và -8.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NOTAI (NOTAI)

Vốn hóa thị trường $ 486.84K$ 486.84K $ 486.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 512.46K$ 512.46K $ 512.46K Nguồn cung lưu thông 95.00B 95.00B 95.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của NOTAI là $ 486.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOTAI là 95.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 512.46K.