Thông tin giá theo USD của Neza (SN99)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.769216 Cao nhất 24H $ 0.826362 ATH $ 1.91 Giá thấp nhất $ 0.422352 Biến động giá (1 giờ) +0.97% Biến động giá (1D) -1.01% Biến động giá (7 ngày) -2.51%

Giá thời gian thực của Neza (SN99) là $0.791785. Trong 24 giờ qua, SN99 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.769216 và cao nhất là $ 0.826362, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN99 là $ 1.91, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.422352.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN99 đã biến động +0.97% trong 1 giờ qua, -1.01% trong 24 giờ và -2.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Neza (SN99)

Vốn hóa thị trường $ 878.19K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 878.19K Nguồn cung lưu thông 1.11M Tổng cung 1,112,325.132064677

Vốn hoá thị trường hiện tại của Neza là $ 878.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN99 là 1.11M, với tổng nguồn cung là 1112325.132064677. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 878.19K.